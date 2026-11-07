Средняя зарплата в Латвии оказалась на 45% ниже, чем в ЕС. А что в Эстонии и Литве?

Как следует из данных Eurostat, в Эстонии средняя годовая зарплата составила 27 821 евро, или около 2318 евро в месяц. Это на 428 евро в месяц больше, чем в Латвии. Среди стран Балтии лидирует Литва, где средняя зарплата достигла 32 170 евро в год, или около 2681 евро в месяц. Разница с Латвией составляет 9482 евро в год. При этом даже литовский показатель примерно на 22% ниже среднего по ЕС. Здесь также следует учитывать, что в литовских зарплатах заложены большие налоги. Если сравнивать зарплаты после уплаты налогов, "чистыми", то разница будет не столь велика.