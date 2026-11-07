Средняя зарплата в Латвии оказалась на 45% ниже, чем в ЕС. А что в Эстонии и Литве?
В 2025 году средняя годовая зарплата наемного работника в Латвии в пересчете на полную ставку составила 22 688 евро, или около 1891 евро в месяц. Это самый низкий показатель среди стран Балтии. В среднем по Евросоюзу зарплата достигла 41 500 евро в год, или около 3458 евро в месяц.
Как следует из данных Eurostat, в Эстонии средняя годовая зарплата составила 27 821 евро, или около 2318 евро в месяц. Это на 428 евро в месяц больше, чем в Латвии. Среди стран Балтии лидирует Литва, где средняя зарплата достигла 32 170 евро в год, или около 2681 евро в месяц. Разница с Латвией составляет 9482 евро в год. При этом даже литовский показатель примерно на 22% ниже среднего по ЕС. Здесь также следует учитывать, что в литовских зарплатах заложены большие налоги. Если сравнивать зарплаты после уплаты налогов, "чистыми", то разница будет не столь велика.
В целом по Евросоюзу средняя годовая зарплата выросла на 4,3% по сравнению с 2024 годом, когда она составляла 39 800 евро. Самые высокие зарплаты в 2025 году были в Люксембурге (85 600 евро в год), Дании (73 500 евро) и Ирландии (64 400 евро). Самые низкие – в Болгарии (16 200 евро), Греции (18 800 евро) и Венгрии (20 100 евро).
Ранее Otkrito.lv писал о том, что каждый третий работающий в Латвии считает свою зарплату несправедливой.