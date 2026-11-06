Президент Литвы: Россия не пойдет на серьезные переговоры как минимум до весны

"Россияне лишь сделают вид, что ведут переговоры. (...). Россия с самого начала выдвинет неприемлемые для Украины требования, чтобы так называемые переговоры провалились. Если Украина переживет эту зиму - а я уверен, что так и будет, то вероятность серьезных переговоров в 2027 году возрастет", - сказал Науседа изданию Welt.