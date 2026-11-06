Президент Литвы: Россия не пойдет на серьезные переговоры как минимум до весны
Президент Литвы Гитанас Науседа считает, что Кремль в настоящее время не видит необходимости начинать серьезные переговоры о завершении войны в Украине, а зимние месяцы попытается использовать для дальнейшего давления.
В интервью немецкому изданию Welt глава Литвы подчеркнул, что союзники должны продолжать оказывать Киеву военную помощь, в первую очередь системами противовоздушной обороны, и помогать в восстановлении энергетической инфраструктуры страны.
"Руководство России в настоящее время не видит необходимости в начале переговоров - по крайней мере, до весны 2027 года. В зимние месяцы Россия попытается продолжить давление на Украину, нанося удары по городам страны", - сказал президент в опубликованном в пятницу интервью.
"Россияне лишь сделают вид, что ведут переговоры. (...). Россия с самого начала выдвинет неприемлемые для Украины требования, чтобы так называемые переговоры провалились. Если Украина переживет эту зиму - а я уверен, что так и будет, то вероятность серьезных переговоров в 2027 году возрастет", - сказал Науседа изданию Welt.
Эти комментарии президента прозвучали на фоне ожидаемого на следующей неделе в Абу-Даби возобновления переговоров между Киевом и Москвой при посредничестве США. В четверг, после встречи с посланником президента России Владимира Путина президент США Дональд Трамп заявил, что ожидает "очень крупного" соглашения с Москвой, которое будет включать не только войну в Украине, но и "всю Европу".