Рижская 1-я больница приглашает бесплатно сделать важный анализ крови
Фото: Shutterstock
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Рижская 1-я больница приглашает бесплатно сделать важный анализ крови

Отдел новостей

Otkrito.lv

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В преддверии Всемирного дня борьбы с сахарным диабетом Рижская 1-я больница призывает всех желающих обратить внимание на свое здоровье и воспользоваться возможностью бесплатно проверить уровень сахара в крови.

В следующую пятницу, 13 ноября, с 12:00 до 15:00 в конференц-зале на первом этаже второго корпуса больницы по адресу ул. Бруниниеку, 5, пройдет день проверки на сахарный диабет "Проверьте уровень сахара бесплатно. Узнайте свой риск!"

Во время мероприятия можно будет проверить уровень сахара в крови, измерить артериальное давление, рассчитать индекс массы тела (ИМТ), а также получить короткие индивидуальные консультации эндокринолога, специалистов по питанию и подологов. 

Специалисты помогут разобраться в результатах, выявить возможные факторы риска и дадут рекомендации по дальнейшему наблюдению за здоровьем. При необходимости они посоветуют обратиться к семейному врачу или другому медицинскому специалисту.

Участие в мероприятии бесплатное, но предварительная запись обязательна. Запись по телефону 67366323.

Количество мест ограничено, поэтому больница просит записаться заранее и выбрать удобное время.

Для точного определения уровня сахара в крови больница просит приходить натощак. Если это невозможно, следует воздержаться от еды как минимум за четыре часа до проверки.

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Рижская 1-я больницаДиабетБруниниеку

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