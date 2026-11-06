Рижская 1-я больница приглашает бесплатно сделать важный анализ крови
В преддверии Всемирного дня борьбы с сахарным диабетом Рижская 1-я больница призывает всех желающих обратить внимание на свое здоровье и воспользоваться возможностью бесплатно проверить уровень сахара в крови.
Во время мероприятия можно будет проверить уровень сахара в крови, измерить артериальное давление, рассчитать индекс массы тела (ИМТ), а также получить короткие индивидуальные консультации эндокринолога, специалистов по питанию и подологов.
Специалисты помогут разобраться в результатах, выявить возможные факторы риска и дадут рекомендации по дальнейшему наблюдению за здоровьем. При необходимости они посоветуют обратиться к семейному врачу или другому медицинскому специалисту.
Участие в мероприятии бесплатное, но предварительная запись обязательна. Запись по телефону 67366323.
Количество мест ограничено, поэтому больница просит записаться заранее и выбрать удобное время.
Для точного определения уровня сахара в крови больница просит приходить натощак. Если это невозможно, следует воздержаться от еды как минимум за четыре часа до проверки.
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