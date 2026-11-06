Иммунолога Никифоренко приговорили к 11 годам тюрьмы за сексуальное насилие над несовершеннолетней пациенткой

Согласно обвинению, во время приема врач знал, что пациентке еще не исполнилось 16 лет. Пользуясь тем, что девушка доверяла ему как своему семейному врачу-иммунологу и не знала, какие обследования входят в компетенцию такого специалиста, он заявил, что необходимо провести гинекологические анализы.