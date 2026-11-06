Иммунолога Никифоренко приговорили к 11 годам тюрьмы за сексуальное насилие над несовершеннолетней пациенткой
Рижский районный суд на этой неделе приговорил врача-иммунолога Евгения Никифоренко к 11 годам лишения свободы за сексуальное насилие над несовершеннолетней пациенткой. Это уже второй приговор врачу за подобные преступления: в июне по другому делу он получил 13 лет тюрьмы.
Как сообщили в прокуратуре, суд также назначил Никифоренко два года пробационного надзора.
Согласно обвинению, во время приема врач знал, что пациентке еще не исполнилось 16 лет. Пользуясь тем, что девушка доверяла ему как своему семейному врачу-иммунологу и не знала, какие обследования входят в компетенцию такого специалиста, он заявил, что необходимо провести гинекологические анализы.
Врач попросил пациентку полностью раздеться и лечь на кушетку в кабинете. Девушка выполнила его указания, после чего мужчина совершил в отношении нее сексуальное насилие, связанное с вагинальным проникновением пальцами.
Суд назначил именно тот вид и размер наказания, которого требовала прокурор. Поэтому представитель обвинения не планирует просить суд подготовить полный текст приговора.
Ранее Никифоренко уже приговорили к 13 годам тюрьмы
Как сообщалось ранее, 3 июня Рижский районный суд в Юрмале вынес приговор по другому уголовному делу о сексуальном насилии над пациентками. Тогда Евгения Никифоренко приговорили к 13 годам лишения свободы и пяти годам пробационного надзора. Кроме того, ему на семь лет запретили работать медицинским работником или вспомогательным медицинским персоналом.
Суд также постановил взыскать с врача в пользу государства 4500 евро. Ранее эту сумму Администрация юридической помощи выплатила двум потерпевшим - по 2250 евро каждой.
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Кроме того, суд удовлетворил требования остальных потерпевших о компенсации морального вреда. В двух случаях размер компенсации составил по 2000 евро, еще в одном - 10 000 евро.
По этому делу иммунолог обвинялся в совершении действий сексуального характера против воли пациенток с использованием их доверия и применением насилия. Среди обвинений также были действия, связанные с вагинальным проникновением против воли потерпевшей.
В рамках уголовного процесса пять пациенток врача были признаны особо защищаемыми потерпевшими. В общей сложности они потребовали компенсации морального вреда на сумму 14 000 евро.
Сам Никифоренко не признал вину в предъявленных ему преступлениях. Он также не согласился ни с требованиями потерпевших о компенсации морального вреда, ни с необходимостью возмещать государству суммы, ранее выплаченные пострадавшим.
О действиях врача ранее рассказывали журналисты
Ранее Латвийское радио совместно с Балтийским центром журналистских расследований Re:Baltica сообщало, что несколько женщин рассказали журналистам о действиях иммунолога, которые, по их словам, не соответствовали его медицинской специальности.
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Пациентки утверждали, что врач проводил манипуляции, больше напоминавшие гинекологические процедуры, а также действия, которые не выполняются даже во время приема у гинеколога. Женщины расценивали произошедшее как сексуальное насилие.