Мэр Риги: "Мы извлекли уроки из ошибок, чтобы в этом году зимние работы проходили быстрее и качественнее"

"Прошлая зима показала нам, что есть вещи, которые необходимо улучшить. Мы извлекли уроки из допущенных ошибок, чтобы в этом году зимние работы проходили быстрее и качественнее. Мы не можем предсказать, какой будет предстоящая зима, сколько выпадет снега и как часто придется сталкиваться с гололедом, но со своей стороны сделаем все возможное, чтобы город был готов к различным погодным условиям", - подчеркнул мэр.