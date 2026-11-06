Мэр Риги: "Мы извлекли уроки из ошибок, чтобы в этом году зимние работы проходили быстрее и качественнее"
Этой зимой Рижское самоуправление вновь возьмет на себя централизованную уборку тротуаров вдоль муниципальных улиц, проезжей части, мостов и путепроводов. Власти обещают учесть ошибки прошлой зимы, однако предупреждают, что убрать снег одновременно во всем городе не получится.
На централизованное содержание тротуаров этой зимой самоуправление планирует направить 7,3 миллиона евро, а на содержание проезжей части, мостов и путепроводов - 23 миллиона евро. При этом фактические расходы будут зависеть от погодных условий и интенсивности снегопадов. В течение сезона они могут как увеличиться, так и сократиться в зависимости от необходимого объема работ.
Мэр Риги Виестурс Клейнбергс признал, что прошлая зима выявила недостатки в организации уборки города.
"Прошлая зима показала нам, что есть вещи, которые необходимо улучшить. Мы извлекли уроки из допущенных ошибок, чтобы в этом году зимние работы проходили быстрее и качественнее. Мы не можем предсказать, какой будет предстоящая зима, сколько выпадет снега и как часто придется сталкиваться с гололедом, но со своей стороны сделаем все возможное, чтобы город был готов к различным погодным условиям", - подчеркнул мэр.
В то же время Клейнбергс признал, что в таком большом городе, как Рига, не всегда удастся очистить все улицы и тротуары сразу. Поэтому важную роль будут играть сообщения самих жителей.
О неубранных тротуарах, проезжей части, остановках общественного транспорта и других потенциально опасных местах рижане могут сообщать по единому телефону самоуправления 1201. Полученная информация будет передаваться ответственным службам.
Какие улицы будут убирать в первую очередь?
Зимняя уборка в Риге начинается с противогололедной обработки мостов и путепроводов. Из-за перепадов температуры эти конструкции особенно быстро охлаждаются, поэтому наледь на них может образовываться раньше, чем на обычных дорогах.
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Для содержания основных городских магистралей предусмотрены 132 единицы техники. Из них 39 - крупногабаритные машины со снегоуборочными отвалами и оборудованием для распределения увлажненной соли или песка. Еще 15 единиц предназначены для очистки велодорожек, а остальные 78 - тракторы и другая техника среднего и небольшого размера, приспособленная для работы на улицах разной ширины.
Уборка будет организована по принципу приоритетности. В первую очередь снег будут убирать с магистральных улиц, по которым курсирует общественный транспорт, а также с мостов и путепроводов. Предусмотрена и очистка велосипедной инфраструктуры. После этого техника будет направляться на менее значимые улицы в городских микрорайонах.
Всего в течение зимнего сезона планируется обслуживать 1645 рижских улиц общей протяженностью 1136 километров. Они разделены на три категории содержания, а сроки выполнения работ будут зависеть от погодных условий и фактической ситуации на дорогах.
В Курземском районе и Земгальском предместье уборкой проезжей части займется объединение Roadeks un LAU, в Латгальском предместье и Центральном районе - компании Eco Baltia vide и Ļ-Ko, а в Видземском предместье и Северном районе - Vizii Urban. За содержание мостов и путепроводов будет отвечать Rīgas tilti.
Как будут чистить тротуары и сколько снега обязаны убирать?
Рижское самоуправление продолжит централизованную механизированную уборку тротуаров, прилегающих к муниципальным улицам. Весной, как и прежде, городские службы организуют сбор песка, использованного зимой для борьбы со скользкими поверхностями.
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Согласно обязательным правилам самоуправления, тротуары и пешеходные дорожки необходимо очищать от снега как минимум на 50% их ширины, но при этом ширина расчищенного прохода должна составлять не менее 1,5 метра.
По краям тротуаров разрешается формировать снежные валы, если они не мешают передвижению пешеходов. Однако складывать снег ближе пяти метров от пешеходных переходов и перекрестков запрещено.
Общая протяженность тротуаров, которые будут обслуживаться централизованно, составит 1056 километров. Для этого задействуют 42 единицы техники различных размеров, в том числе специально приспособленной для узких тротуаров и исторического центра города. При этом содержание тротуаров возле внутридворовых дорог, как и прежде, останется обязанностью управляющих прилегающими территориями и дворников.
При необходимости управляющие смогут дополнительно посыпать тротуары противоскользящими материалами, если муниципальные службы задерживаются или возникают особенно опасные погодные условия, например ледяной дождь.
Для посыпки разрешается использовать смесь песка и соли, в которой концентрация соли не превышает 20%.
Где в Риге можно бесплатно получить песок?
Рижское самоуправление продолжит обеспечивать управляющих прилегающими территориями песком для борьбы с гололедом.
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В этом сезоне получить его можно будет с 9 ноября по 25 февраля по следующим адресам:
- Улица Даугавпилс, 31 - по понедельникам и четвергам с 9:30 до 16:30.
- Улица Иерикю, 43А - по вторникам и средам с 9:00 до 16:00.
- Улица Гобас, 6А - по вторникам и средам с 9:00 до 16:00.
- Бульвар Узварас, 16А - по понедельникам и четвергам с 9:30 до 16:30.
Песок также можно будет получить во время организованной самоуправлением акции по сбору осенних листьев, которая пройдет с 14 по 22 ноября, в пунктах приема листьев.
Что грозит за неубранный снег и сосульки?
Самоуправление напоминает, что за ненадлежащее содержание прилегающих территорий, включая несвоевременную очистку крыш от сосулек, может быть начато производство по делу об административном правонарушении.
Ответственному лицу могут предписать устранить нарушение. Если требование не будет выполнено, самоуправление вправе организовать принудительную уборку, а затем взыскать ее стоимость с лица, обязанного содержать соответствующую территорию.
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Как будут убирать остановки, парковки и парки?
В Риге насчитывается почти 1500 остановок общественного транспорта. Их будут очищать последовательно, причем значительная часть работ выполняется вручную.
Кроме того, зимняя уборка предусмотрена примерно на 6000 парковочных местах Rīgas satiksme. Там, где доступ свободен, будет использоваться техника, а между припаркованными автомобилями снег придется убирать вручную.
За содержание столичных парков и скверов отвечает предприятие Rīgas meži. В его ведении находятся почти 453 гектара городских парков и садов, а также все дорожки Межапарка.
Зимой предприятие будет очищать дорожки и обрабатывать их противоскользящими материалами. Преимущественно для этого используют мелкий щебень, а на более сложных участках, например лестницах, - смесь песка и соли.