В Риге за захоронение урны в семейной могиле требуют 70 евро: можно ли обойтись без оплаты?

Ведущий также поинтересовался, грозит ли наказание тем, кто решит закопать урну без предварительного согласования. Зела подтвердил, что такое действие в принципе является наказуемым. "По сути, это наказуемо", - ответил он. При этом руководитель Управления кладбищ еще раз признал, что на практике муниципальные службы не могут отследить абсолютно все происходящее на кладбищах, особенно если речь идет о действиях, совершаемых в нерабочее время.