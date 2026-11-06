В Риге за захоронение урны в семейной могиле требуют 70 евро: можно ли обойтись без оплаты?
Почему человек, у которого уже есть семейное место на кладбище, должен дополнительно платить муниципалитету за захоронение урны с прахом родственника? Такой вопрос прозвучал в эфире TV24. На него ответил руководитель Управления кладбищ Рижского департамента жилья и окружающей среды Гинтс Зела.
Зритель обратил внимание, что в некоторых латвийских самоуправлениях для захоронения урны в семейной могиле достаточно уведомить администрацию кладбища, например отправив электронное письмо. В Риге же за эту процедуру приходится платить около 70 евро. Ведущий попросил объяснить, почему нельзя ограничиться простым уведомлением и регистрацией захоронения, если семейная могила уже существует.
Зела пояснил, что в Риге регистрация захоронения урны считается муниципальной услугой, за которую предусмотрена отдельная плата. "В Риге сейчас эту услугу по регистрации захоронения урны предоставляет самоуправление. Соответственно, это платная услуга. Если человек хочет, чтобы захоронение было зарегистрировано, то да, такая плата у нас предусмотрена", - объяснил представитель Рижской думы.
Однако формулировка эксперта вызвала у ведущего дополнительный вопрос. Если человек хочет, чтобы захоронение было зарегистрировано, означает ли это, что можно закопать урну и без регистрации?
Зела признал, что фактически Управление кладбищ не в состоянии отследить все действия, происходящие на обширных территориях кладбищ. "Мы не можем на всех территориях кладбищ проследить, кто и в какой момент где-то закапывает урну. Это можно сделать очень быстро и просто", - отметил он.
Таким образом, физически проконтролировать каждое захоронение невозможно. Особенно сложно это сделать, если какие-либо действия происходят за пределами рабочего времени администрации кладбища. Тем не менее Зела подчеркнул, что невозможность постоянного контроля не означает, что существующие правила можно игнорировать. По установленному в Риге порядку захоронение урны необходимо согласовать и зарегистрировать, а за эту процедуру предусмотрена муниципальная плата.
"В любом случае, чтобы все происходило в соответствии с правилами и мы знали, что все сделано согласно обязательным правилам Рижской думы, мы приняли решение о платной услуге и установили соответствующий прейскурант", - пояснил руководитель Управления кладбищ.
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Ведущий также поинтересовался, грозит ли наказание тем, кто решит закопать урну без предварительного согласования. Зела подтвердил, что такое действие в принципе является наказуемым. "По сути, это наказуемо", - ответил он. При этом руководитель Управления кладбищ еще раз признал, что на практике муниципальные службы не могут отследить абсолютно все происходящее на кладбищах, особенно если речь идет о действиях, совершаемых в нерабочее время.
Несмотря на это, он призвал жителей соблюдать установленный порядок. "Было бы логично, если бы люди делали это в соответствии с действующими нормативными актами", - заключил Зела.