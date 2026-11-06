В Латвии отца приговорили к 20 годам тюрьмы за сексуальное насилие над собственной дочерью
На этой неделе Земгальский районный суд приговорил мужчину к 20 годам лишения свободы за сексуальное насилие над собственной малолетней дочерью, сообщили агентству LETA в прокуратуре.
Суд также назначил мужчине пробационный надзор сроком на шесть лет. Для обеспечения исполнения наказания осужденного взяли под стражу прямо в зале суда.
С февраля 2020 года по ноябрь 2022 года мужчина неоднократно совершал действия сексуального характера в отношении своей дочери, которой на тот момент не исполнилось 16 лет.
Находясь с дочерью в одной постели, он трогал ее тело под одеждой и прикасался к половым органам. В отдельных случаях мужчина снимал с дочери одежду и продолжал эти действия, несмотря на попытки девочки остановить его.
Мужчина воспользовался беспомощным состоянием дочери, злоупотребляя своей родительской властью и влиянием. Он осознавал, что в силу малолетнего возраста и состояния здоровья ребенок не способен в полной мере понимать характер и значение совершаемых в отношении него действий и самостоятельно защищать себя.
Своими действиями обвиняемый посягнул на половую неприкосновенность и нравственность ребенка, препятствуя его нормальному физическому и психическому развитию.
Суд также постановил взыскать с осужденного в пользу государства 22 050 евро. Ранее эта сумма была выплачена пострадавшей в качестве государственной компенсации.
Прокуратура призывает всех, у кого возникают хотя бы малейшие подозрения, что ребенок мог пострадать от насилия, незамедлительно обращаться в Государственную полицию.