PTAC напомнил о важном новшестве, которое касается гарантии на продаваемые в Латвии товары

Единое уведомление обязательно размещать в месте продажи. Законная гарантия соответствия товара действует и сейчас. Под ней понимается ответственность продавца за несоответствие товара установленным требованиям. Потребитель вправе предъявить претензию по поводу несоответствия товара в течение двух лет со дня его доставки. Минимальный срок законной гарантии в Евросоюзе составляет два года. В обычных магазинах уведомление нужно размещать так, чтобы покупатель мог легко его заметить.