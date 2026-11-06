PTAC напомнил о важном новшестве, которое касается гарантии на продаваемые в Латвии товары
Центр защиты прав потребителей (PTAC) напоминает продавцам, что с 27 сентября 2026 года при продаже товаров необходимо соблюдать новые требования Европейского союза о размещении единого уведомления о законной гарантии соответствия товара.
Зачем ввели новые требования?
Единые требования помогают потребителям отличать права, предусмотренные законом, от коммерческой гарантии производителя, принимать более взвешенные решения о покупках с учетом долговечности товаров и получать одинаковую информацию во всех странах Евросоюза.
Единое уведомление
Единое уведомление обязательно размещать в месте продажи. Законная гарантия соответствия товара действует и сейчас. Под ней понимается ответственность продавца за несоответствие товара установленным требованиям. Потребитель вправе предъявить претензию по поводу несоответствия товара в течение двух лет со дня его доставки. Минимальный срок законной гарантии в Евросоюзе составляет два года. В обычных магазинах уведомление нужно размещать так, чтобы покупатель мог легко его заметить.
При дистанционной продаже, в том числе в интернет-магазинах, информацию о законной гарантии нужно предоставлять покупателю в ясной и заметной форме непосредственно перед подтверждением заказа.
Эту информацию нельзя размещать только в общих условиях продажи или в другом разделе сайта, который трудно найти.
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Единая маркировка коммерческой гарантии долговечности
Единую маркировку используют, если производитель без дополнительной платы предоставляет на товар коммерческую гарантию долговечности сроком более двух лет. Маркировка помогает покупателям быстрее находить товары с более длительным сроком службы, гарантированным производителем, и сравнивать предложения.
PTAC указывает, что маркировка не заменяет законную гарантию соответствия товара и не ограничивает права потребителя, предусмотренные законом. За соответствие товара по закону отвечает продавец, а коммерческая гарантия долговечности – дополнительное обязательство, которое производитель берет на себя добровольно.