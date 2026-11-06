"Хотят заставить замолчать критические голоса": в Латвии подали иск против Министерства культуры
Общество Gribu palīdzēt bēgļiem ("Хочу помочь беженцам") в пятницу, 6 ноября, подало иск в Административный районный суд, требуя отменить решение о приостановке проекта фестиваля культурного многообразия и обязать Министерство культуры Латвии выполнить условия заключенного договора. Организация также требует возмещения материального ущерба и принятия временных мер на период судебного разбирательства.
Как сообщили агентству LETA в обществе, иск связан с решением Министерства культуры, которое летом приостановило реализацию проекта Kultūras dažādības festivāls kā koprades un integrācijas veicinātājs (Фестиваль культурного многообразия как инструмент совместного творчества и интеграции). Проект ранее получил одобрение по итогам открытого конкурса.
Член правления общества Эдвард Карлис Вонсович подчеркнул, что в правовом государстве решения должны приниматься на основании объективных фактов и аргументов, а не "с целью заставить замолчать критические голоса и добиться политических побед".
Цель проекта - содействовать интеграции граждан третьих стран в латвийское общество с помощью искусства и культурных мероприятий, а также создавать благоприятную среду для сотрудничества между иностранцами и местными жителями. Искусство и культура должны были стать инструментами совместного творчества и диалога.
Руководитель отдела общественных отношений Министерства культуры Лита Кокале сообщила агентству LETA, что ведомство ознакомится с исковым заявлением общества Gribu palīdzēt bēgļiem, прежде чем давать более подробные комментарии.
Почему Министерство культуры остановило проект?
Ранее Министерство культуры на основании заключения Министерства внутренних дел приняло решение приостановить проект, который должно было реализовать общество Gribu palīdzēt bēgļiem.
Ведомство объясняло, что реализация проекта приостановлена до вступления в силу окончательного судебного решения по уголовному делу в отношении активистки Иевы Раубишко. В обществе считают такое решение незаконным. По мнению организации, оно ставит под угрозу принцип презумпции невиновности и не может быть обосновано положениями договора, заключенного с Министерством культуры.
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К реализации проекта в качестве партнеров планировалось привлечь Латвийский институт нового театра и общество Ascendum.
В Gribu palīdzēt bēgļiem подчеркивают, что речь идет не просто о невыполнении одного договора, а о способности гражданского общества существовать и доверять результатам государственных конкурсов на финансирование проектов.
Организация также обращает внимание, что приостановка проекта совпала по времени с более широкими заявлениями должностных лиц о неправительственных организациях (НПО).
Директор Латвийского гражданского альянса Элина Гринхофа подчеркнула, что неправительственные организации должны иметь возможность доверять государству как партнеру. По ее словам, если организация получила финансирование по результатам открытого конкурса и заключила договор, она должна быть уверена, что государство выполнит свои обязательства, а возникающие разногласия будут решаться справедливо и путем диалога.
"Государство обязано контролировать использование публичного финансирования, однако это не должно означать, что организации остаются в неведении относительно своей работы и будущего. Этот случай важен не только для одной организации - он затрагивает доверие к сотрудничеству между государством и гражданским обществом в целом", - заявила Гринхофа.
Что известно о деле Иевы Раубишко?
25 ноября в 10:00 Латгальский окружной суд заново приступит к рассмотрению уголовного дела активистки Иевы Раубишко, обвиняемой в содействии умышленному незаконному пересечению государственной границы группой лиц.
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В прошлом году суд первой инстанции приговорил Раубишко к 200 часам общественных работ. Позднее приговор обжаловали сама активистка, ее защитники и прокуратура.
После оглашения сокращенного приговора судья Латгальского районного суда Иварс Дзиндзукс подчеркнул, что мотивом действий Раубишко было оказание гуманитарной помощи, однако для этого она использовала незаконные методы.
Первоначально активистку обвиняли в организации незаконного пересечения границы, однако суд признал ее виновной в содействии незаконному пересечению границы. Это повлекло более мягкое наказание. При вынесении приговора суд также учитывал степень участия Раубишко, обстоятельства ее прошлого, степень общественной опасности содеянного и общую ответственность.
Судья отметил, что совершенное Раубишко преступление отличается от многих аналогичных правонарушений, поскольку она руководствовалась не корыстными мотивами, а желанием помочь людям. При этом прокурор во время судебных прений просила назначить Раубишко наказание в виде полутора лет лишения свободы.