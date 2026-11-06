"Хотят заставить замолчать критические голоса": в Латвии подали иск против Министерства культуры

"Государство обязано контролировать использование публичного финансирования, однако это не должно означать, что организации остаются в неведении относительно своей работы и будущего. Этот случай важен не только для одной организации - он затрагивает доверие к сотрудничеству между государством и гражданским обществом в целом", - заявила Гринхофа.