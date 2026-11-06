Коровы в панике перепрыгивали через забор: учения Namejs обернулись трагедией, сообщил хозяин фермы

Однако далеко не все встали на сторону владельца фермы. Часть участников обсуждения считает, что он сам должен был позаботиться о безопасности животных, поскольку о проведении военных учений и возможных громких звуках заранее информируют. "Национальные вооруженные силы сообщают о проведении учений, возможном перемещении техники, а также о шумах, которые могут возникнуть. Хозяину следовало учитывать эту информацию и позаботиться о своих животных на время маневров", - написала одна из комментаторов.