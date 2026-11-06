Коровы в панике перепрыгивали через забор: учения Namejs обернулись трагедией, сообщил хозяин фермы
Во время военных учений в Латвии коровы испугались стрельбы, начали в панике перепрыгивать через ограждение и получили травмы. Одно животное находится в критическом состоянии - его, по словам хозяина фермы, придется усыпить. Об этом сообщила в Facebook организация по защите животных Zootēka.
Зоозащитники подняли вопрос о том, насколько во время военных учений учитывается безопасность животных, находящихся поблизости от мест проведения маневров.
По словам хозяина фермы, военные учения проходили совсем недалеко от коровника. Когда началась стрельба, животные сильно испугались. В состоянии паники и стресса коровы начали перепрыгивать через ограждение. В возникшей давке около 9 коров получили травмы. Одно животное получило настолько серьезное увечье, что его придется усыпить.
Кроме того, после пережитого стресса у других коров уменьшились надои. "Военные учения необходимы для нашей безопасности. Однако организовывать их нужно с учетом животных, живущих поблизости. Внезапные громкие звуки могут сильно их напугать, вызвать панику и привести к травмам", - отметили представители Zootēka.
Зоозащитники выразили надежду, что Национальные вооруженные силы Латвии оценят произошедшее и объяснят, какие меры принимаются для предотвращения или хотя бы максимально возможного уменьшения вреда животным во время военных учений.
Одни требуют компенсации, другие винят хозяина фермы
Сообщение вызвало активное обсуждение в социальных сетях. Многие пользователи выразили сочувствие животным и возмущение тем, что военные маневры могли привести к таким последствиям. "Бедные коровки. Ведь они мучаются. Что это за учения, если из-за них должны страдать другие?" - написала одна из комментаторов.
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Другие обратили внимание на материальный ущерб, который понес фермер. Пользователи напомнили, что содержание молочного скота требует многолетнего труда и серьезных вложений, а потеря даже одной коровы может обойтись хозяйству очень дорого.
"Посчитайте, сколько стоит племенная дойная корова с документами, сколько молока она даст за свою жизнь и сколько телят может родить. Если все это подсчитать, становится страшно от убытков фермера. Судя по внешнему виду, это молодое животное, у которого впереди могла быть еще целая жизнь", - отметила одна из участниц дискуссии.
Некоторые комментаторы считают, что государство должно компенсировать причиненный ущерб, а фермеру следует обратиться в Министерство обороны или добиваться возмещения через суд. "За такое безобразие я бы через суд потребовал от латвийской армии компенсацию материального ущерба и морального вреда", - написал один из пользователей.
Однако далеко не все встали на сторону владельца фермы. Часть участников обсуждения считает, что он сам должен был позаботиться о безопасности животных, поскольку о проведении военных учений и возможных громких звуках заранее информируют. "Национальные вооруженные силы сообщают о проведении учений, возможном перемещении техники, а также о шумах, которые могут возникнуть. Хозяину следовало учитывать эту информацию и позаботиться о своих животных на время маневров", - написала одна из комментаторов.
Другие также указали, что фермер мог заранее перевести коров в более безопасное место или оставить их в коровнике.
Звучали и сомнения в том, что травмы животных действительно связаны с военными учениями. Некоторые пользователи предположили, что у коровы могли быть проблемы со здоровьем еще до происшествия, а история может быть попыткой добиться страховой выплаты или компенсации от армии.