В Эстонии определились с местом строительства атомной электростанции. Далеко ли до Латвии?

Правительство Эстонии инициировало государственную специальную планировку атомной электростанции 22 мая 2023 года. Процесс планирования состоит из двух этапов. Сначала, к концу 2027 года, будет найдено наиболее подходящее место для АЭС и ее инфраструктуры. Затем для выбранного местоположения будет разработано детальное решение по строительству станции и инфраструктуры (например, дорог и инженерных сетей) и проведены дополнительные оценки воздействия перед принятием окончательных решений. Утверждение планировки может состояться не ранее 2030 года.