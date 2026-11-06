В Эстонии определились с местом строительства атомной электростанции. Далеко ли до Латвии?
Как сообщают эстонские СМИ, вместо прежних шести площадок строительства атомной электростанции в дальнейшем будут рассматриваться три возможные территории в волости Виру-Нигула: Мадала, Малла и Летипеа.
Хотя возможных мест для строительства АЭС стало меньше, сама зона планирования не уменьшилась и по-прежнему затрагивает восемь самоуправлений, поясняют авторы проекта. Дело в том, что помимо самой станции необходимо спроектировать обеспечивающую ее работу инфраструктуру: линии электропередачи, трассы для охлаждающей воды, подъездные пути и прочее. Коридоры для этих трасс по-прежнему могут проходить по территориям данных самоуправлений.
Следующим этапом работы станет разработка эскизов первоначальных инфраструктурных решений. Согласно текущему графику, планируемые коридоры трасс планируется представить в начале 2027 года.
Правительство Эстонии инициировало государственную специальную планировку атомной электростанции 22 мая 2023 года. Процесс планирования состоит из двух этапов. Сначала, к концу 2027 года, будет найдено наиболее подходящее место для АЭС и ее инфраструктуры. Затем для выбранного местоположения будет разработано детальное решение по строительству станции и инфраструктуры (например, дорог и инженерных сетей) и проведены дополнительные оценки воздействия перед принятием окончательных решений. Утверждение планировки может состояться не ранее 2030 года.
Эстонская волость Виру-Нигула находится в 300 км от Риги по прямой и в 170 км от границы Латвии.
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