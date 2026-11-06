"Недопустимая ситуация": Домбрава рассказал, что обнаружил на латвийско-белорусской границе

"Вступив в должность министра внутренних дел, я обнаружил недопустимую ситуацию. На границе были установлены камеры видеонаблюдения, однако пограничники не могли полноценно использовать их возможности. После моего вмешательства за две недели мы добились того, что видеонаблюдение стало доступно уже на протяжении 108 километров", - заявил Янис Домбрава.