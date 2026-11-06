"Недопустимая ситуация": Домбрава рассказал, что обнаружил на латвийско-белорусской границе
Когда в июне этого года Янис Домбрава вступил в должность министра внутренних дел, выяснилось, что, несмотря на установленные камеры видеонаблюдения, пограничники не имели доступа к изображениям со всех оборудованных участков границы. На тот момент полноценное видеонаблюдение было доступно лишь на протяжении нескольких километров.
После вмешательства министра ситуацию удалось быстро изменить. Всего за две недели Государственной пограничной охране обеспечили доступ к видеонаблюдению на участке протяженностью 108 километров. Сейчас подключены уже все камеры, установленные на латвийско-белорусской границе.
"Вступив в должность министра внутренних дел, я обнаружил недопустимую ситуацию. На границе были установлены камеры видеонаблюдения, однако пограничники не могли полноценно использовать их возможности. После моего вмешательства за две недели мы добились того, что видеонаблюдение стало доступно уже на протяжении 108 километров", - заявил Янис Домбрава.
Министр подчеркнул, что поставил перед собой задачу обеспечить подключение всех установленных камер, и теперь эта работа завершена. "В вопросах безопасности восточной границы Латвии промедление недопустимо. Если технологии установлены, они должны работать и служить нашим пограничникам", - отметил он.
Подключение камер позволит пограничникам лучше контролировать ситуацию на латвийско-белорусской границе, своевременно выявлять возможные угрозы и быстрее реагировать на попытки незаконного пересечения границы.
Домбрава также поблагодарил Латвийский государственный центр радио и телевидения за сотрудничество и проделанную работу по подключению оборудования.
При этом оснащение границы еще не завершено. Продолжается установка систем видеонаблюдения на оставшихся участках латвийско-белорусской границы, а также внедрение дополнительных технологических решений для укрепления безопасности восточной границы страны.