Сколько людей в Латвии живут от зарплаты до зарплаты? Исследование открыло тревожные цифры
По данным опроса CV.lv, 26% работников в Латвии сейчас не могут позволить себе откладывать деньги. При этом лишь 5% за последний год существенно пополнили свою финансовую подушку, чтобы лучше подготовиться к возможной потере работы.
Результаты опроса показывают, что части работающих по-прежнему сложно делать накопления. Более трети опрошенных (36%) признаются, что хотели бы откладывать деньги, но пока им это не удавалось. Еще 23% сообщили, что за последние 12 месяцев немного увеличили свои накопления.
В случае потери работы сотрудников больше всего беспокоит то, как покрывать повседневные расходы. Главной причиной для беспокойства это назвали 32% опрошенных. На втором месте – поиск новой подходящей работы (23%), далее следуют выплаты по жилищному кредиту или оплата аренды (17%) и расходы на семью и детей (16%).
Снижение уровня жизни, длительную безработицу и исчерпание накоплений среди существенных рисков назвал примерно каждый восьмой респондент. Лишь 1% опрошенных указал, что потеря работы не вызвала бы у них серьезных финансовых трудностей.
Как ранее писал Otkrito.lv, жителей многоквартирных домов в Латвии предупредили о неизбежности крупных финансовых расходов.