Сколько людей в Латвии живут от зарплаты до зарплаты? Исследование открыло тревожные цифры

Результаты опроса показывают, что части работающих по-прежнему сложно делать накопления. Более трети опрошенных (36%) признаются, что хотели бы откладывать деньги, но пока им это не удавалось. Еще 23% сообщили, что за последние 12 месяцев немного увеличили свои накопления.