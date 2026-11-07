Искусственный интеллект захватывает Латвию. Сколько жителей уже не представляют без него свою жизнь?
Фото: Otkrito
Жители Латвии все активнее используют искусственный интеллект и умные устройства - от смартфонов и умных часов до домашних систем безопасности и подключенной к интернету бытовой техники.
В Латвии

Искусственный интеллект захватывает Латвию. Сколько жителей уже не представляют без него свою жизнь?

Отдел Lifestyle

Otkrito.lv

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Искусственный интеллект стремительно становится частью повседневной жизни жителей Латвии. Еще год назад им пользовался примерно каждый третий интернет-пользователь, а теперь - уже больше половины. Причем новые технологии осваивает не только молодежь: за последний год интерес к ним заметно вырос даже среди пенсионеров. Об этом свидетельствуют опубликованные 6 ноября данные Центрального статистического управления (ЦСУ).

Согласно исследованию, в 2026 году искусственным интеллектом (ИИ) пользовались 58,2% интернет-пользователей Латвии. Годом ранее этот показатель составлял 35,1%. Всего за год рост достиг 23,1 процентного пункта.

Чаще всего жители используют ИИ для личных нужд - так ответили 53% пользователей против 28% год назад. Для работы к искусственному интеллекту обращаются 24,8%, а для учебы - 12,6%.

Молодежь уже практически не представляет жизни без ИИ

Самыми активными пользователями искусственного интеллекта оказались молодые люди в возрасте от 16 до 24 лет. ИИ используют 91,3% из них, тогда как год назад таких было 72,7%. Среди школьников и студентов этот показатель еще выше - 95,8%.

Однако особенно интересно, что новые технологии стремительно осваивают и люди среднего возраста. Среди жителей 45-54 лет доля пользователей ИИ за год выросла с 27% до 56,1%. В возрастной группе 35-44 лет показатель увеличился с 44,1% до 70,2%.

Даже пожилые жители Латвии все чаще обращаются к искусственному интеллекту. Среди людей 55-64 лет им пользуются 36,8% против 12,1% год назад, а среди пенсионеров 65-74 лет - 18,4% против прежних 5,7%.

При этом большинство тех, кто до сих пор не использует ИИ, просто не видят в нем необходимости. Лишь небольшая часть опрошенных отказывается от таких технологий из-за опасений за конфиденциальность данных или по этическим причинам.

Где в Латвии искусственный интеллект популярнее всего?

Лидирует Рижский регион, где ИИ используют 65,2% интернет-пользователей. На втором месте Земгале с показателем 55,1%, далее следуют Видземе (52,9%), Курземе (48,4%) и Латгале (44,9%).

При этом за последний год наиболее заметный рост популярности искусственного интеллекта произошел в Видземе и Земгале.

Жители стали чаще проверять информацию в интернете

Вместе с распространением новых технологий растет и осторожность пользователей. Если год назад достоверность информации в интернете проверяли 20,1% жителей, то теперь - 26,9%.

Чаще всего люди обращают внимание на источник публикации, ищут подтверждение в других материалах или обсуждают увиденное с окружающими.

Особенно внимательна к информации молодежь. Среди жителей 16-24 лет полученные в интернете сведения проверяют 40,6%, а среди людей 25-34 лет - 38,8%. В старшей возрастной группе 65-74 лет этот показатель составляет всего 10,5%.

Умные часы и техника становятся все привычнее

Исследование также показало, что жители Латвии активно осваивают умные устройства. Сейчас ими пользуются 63% населения в возрасте 16-74 лет, тогда как в 2024 году этот показатель составлял 43,2%.

Самыми популярными оказались умные часы и фитнес-браслеты - их используют 34,9% жителей. Почти столько же, 34,1%, пользуются умными системами управления энергопотреблением дома. Причем всего два года назад таких было лишь 11,4%.

Подключенной к интернету бытовой техникой и оборудованием пользуются 20,7% жителей. А вот среди пожилых людей такие технологии пока менее распространены: 62,4% жителей в возрасте 65-74 лет вообще не используют умные устройства.

Интернетом пользуются даже почти 80% пожилых жителей

В целом интернет в Латвии стал практически повсеместным явлением. Регулярно им пользуются 94,3% жителей. Среди людей младше 45 лет этот показатель превышает 99%, а в возрасте 65-74 лет достигает 78,3%.

Чаще всего интернет нужен жителям для банковских операций, переписки, видеозвонков и социальных сетей. Продолжает расти и популярность онлайн-покупок: 76,8% жителей Латвии хотя бы раз приобретали товары или услуги через интернет, а 60,1% делали это в течение последних трех месяцев.

Данные получены в ходе ежегодного исследования ЦСУ об использовании информационных и коммуникационных технологий в домашних хозяйствах. Исследование охватывает жителей Латвии в возрасте от 16 до 74 лет.

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