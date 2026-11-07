Искусственный интеллект захватывает Латвию. Сколько жителей уже не представляют без него свою жизнь?
Искусственный интеллект стремительно становится частью повседневной жизни жителей Латвии. Еще год назад им пользовался примерно каждый третий интернет-пользователь, а теперь - уже больше половины. Причем новые технологии осваивает не только молодежь: за последний год интерес к ним заметно вырос даже среди пенсионеров. Об этом свидетельствуют опубликованные 6 ноября данные Центрального статистического управления (ЦСУ).
Согласно исследованию, в 2026 году искусственным интеллектом (ИИ) пользовались 58,2% интернет-пользователей Латвии. Годом ранее этот показатель составлял 35,1%. Всего за год рост достиг 23,1 процентного пункта.
Чаще всего жители используют ИИ для личных нужд - так ответили 53% пользователей против 28% год назад. Для работы к искусственному интеллекту обращаются 24,8%, а для учебы - 12,6%.
Молодежь уже практически не представляет жизни без ИИ
Самыми активными пользователями искусственного интеллекта оказались молодые люди в возрасте от 16 до 24 лет. ИИ используют 91,3% из них, тогда как год назад таких было 72,7%. Среди школьников и студентов этот показатель еще выше - 95,8%.
Однако особенно интересно, что новые технологии стремительно осваивают и люди среднего возраста. Среди жителей 45-54 лет доля пользователей ИИ за год выросла с 27% до 56,1%. В возрастной группе 35-44 лет показатель увеличился с 44,1% до 70,2%.
Даже пожилые жители Латвии все чаще обращаются к искусственному интеллекту. Среди людей 55-64 лет им пользуются 36,8% против 12,1% год назад, а среди пенсионеров 65-74 лет - 18,4% против прежних 5,7%.
При этом большинство тех, кто до сих пор не использует ИИ, просто не видят в нем необходимости. Лишь небольшая часть опрошенных отказывается от таких технологий из-за опасений за конфиденциальность данных или по этическим причинам.
Где в Латвии искусственный интеллект популярнее всего?
Лидирует Рижский регион, где ИИ используют 65,2% интернет-пользователей. На втором месте Земгале с показателем 55,1%, далее следуют Видземе (52,9%), Курземе (48,4%) и Латгале (44,9%).
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При этом за последний год наиболее заметный рост популярности искусственного интеллекта произошел в Видземе и Земгале.
Жители стали чаще проверять информацию в интернете
Вместе с распространением новых технологий растет и осторожность пользователей. Если год назад достоверность информации в интернете проверяли 20,1% жителей, то теперь - 26,9%.
Чаще всего люди обращают внимание на источник публикации, ищут подтверждение в других материалах или обсуждают увиденное с окружающими.
Особенно внимательна к информации молодежь. Среди жителей 16-24 лет полученные в интернете сведения проверяют 40,6%, а среди людей 25-34 лет - 38,8%. В старшей возрастной группе 65-74 лет этот показатель составляет всего 10,5%.
Умные часы и техника становятся все привычнее
Исследование также показало, что жители Латвии активно осваивают умные устройства. Сейчас ими пользуются 63% населения в возрасте 16-74 лет, тогда как в 2024 году этот показатель составлял 43,2%.
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Самыми популярными оказались умные часы и фитнес-браслеты - их используют 34,9% жителей. Почти столько же, 34,1%, пользуются умными системами управления энергопотреблением дома. Причем всего два года назад таких было лишь 11,4%.
Подключенной к интернету бытовой техникой и оборудованием пользуются 20,7% жителей. А вот среди пожилых людей такие технологии пока менее распространены: 62,4% жителей в возрасте 65-74 лет вообще не используют умные устройства.
Интернетом пользуются даже почти 80% пожилых жителей
В целом интернет в Латвии стал практически повсеместным явлением. Регулярно им пользуются 94,3% жителей. Среди людей младше 45 лет этот показатель превышает 99%, а в возрасте 65-74 лет достигает 78,3%.
Чаще всего интернет нужен жителям для банковских операций, переписки, видеозвонков и социальных сетей. Продолжает расти и популярность онлайн-покупок: 76,8% жителей Латвии хотя бы раз приобретали товары или услуги через интернет, а 60,1% делали это в течение последних трех месяцев.
Данные получены в ходе ежегодного исследования ЦСУ об использовании информационных и коммуникационных технологий в домашних хозяйствах. Исследование охватывает жителей Латвии в возрасте от 16 до 74 лет.