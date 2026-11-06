Запреты не сработали? В Латвии усомнились в эффективности новых ограничений на алкоголь
В Латвии сокращение объемов алкоголя, поступающего в продажу, после введения новых ограничений не ускорилось, а, наоборот, замедлилось. Латвийская ассоциация алкогольной отрасли (LANA) считает, что ограничения, вступившие в силу 1 августа 2025 года, не принесли ожидаемых результатов. При этом новые правила создали дополнительные расходы и бюрократические трудности для предпринимателей, особенно небольших сельских магазинов.
По данным ассоциации, сокращение объемов чистого алкоголя, поступающего в продажу, наблюдается во всех трех странах Балтии уже несколько лет. Однако после введения новых ограничений в Латвии темпы этого сокращения оказались ниже, чем раньше.
С 1 августа 2025 года по 31 июля 2026 года объем чистого алкоголя, выпущенного для потребления в Латвии, сократился на 4,11% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. В Литве снижение составило 3,68%, а в Эстонии - 2,65%.
При этом за предыдущий год показатели были более существенными. В Латвии объем сократился на 5,36%, в Литве - на 4,82%, а в Эстонии - на 4,05%.
В LANA обращают внимание, что снижение наблюдалось еще до вступления в силу новых ограничений, а после их введения темпы сокращения замедлились.
Ограничения не дали ожидаемого результата?
Новые ограничения времени продажи алкоголя вступили в силу в Латвии 1 августа 2025 года. Однако, по мнению представителей отрасли, имеющиеся статистические данные вызывают вопросы относительно их фактической эффективности.
"Сокращение объемов алкоголя в странах Балтии - долгосрочная тенденция, которая наблюдалась еще до введения новых ограничений торговли в Латвии. Более того, данные показывают, что после вступления ограничений в силу темпы сокращения в Латвии не ускорились, а замедлились с 5,36% до 4,11%", - подчеркнул исполнительный директор Латвийской ассоциации алкогольной отрасли Давис Витолс.
По его словам, возникает обоснованный вопрос, достигают ли новые ограничения поставленных целей и соразмерна ли дополнительная административная нагрузка на предпринимателей и торговцев фактической пользе от введенных правил.
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В ассоциации считают, что на снижение объемов алкоголя могут влиять и другие факторы, в том числе изменение потребительских привычек и общие тенденции рынка. На это, по мнению LANA, указывает и схожая ситуация в Литве и Эстонии.
При этом приведенные показатели сами по себе не позволяют установить, насколько именно новые ограничения повлияли на потребление алкоголя. Статистика отражает объемы чистого алкоголя, выпущенного для потребления, а не непосредственно количество алкоголя, фактически выпитого жителями.
Маленькие магазины столкнулись с дополнительными расходами
По оценке LANA, новые ограничения времени продажи алкоголя создали дополнительную административную нагрузку не только для предпринимателей, но и для государственных учреждений и контролирующих органов.
Для разъяснения и толкования новых норм потребовались дополнительные ресурсы государственного управления, а контролирующим учреждениям пришлось уделять время надзору за соблюдением новых требований.
Особенно сильно, по мнению ассоциации, изменения затронули небольшие сельские магазины, которые нередко остаются единственной торговой точкой в населенном пункте. Для таких предприятий соблюдение новых правил означает дополнительные расходы и бюрократические обязанности, которые могут оказаться несоразмерными масштабам их деятельности.
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В результате, как отмечают представители отрасли, часть государственных и частных ресурсов направляется на решение административных вопросов вместо выполнения основных задач и достижения целей общественного здравоохранения.
За три года объемы алкоголя сократились почти на 10%
Согласно данным, собранным LANA на основе информации государственных учреждений, контролирующих акцизные поступления, за последние три отчетных периода объем чистого алкоголя, выпущенного для потребления в Латвии, сократился на 9,47%. В Литве за аналогичный период снижение составило 8,5%, а в Эстонии - 6,7%. В целом по странам Балтии сокращение достигло примерно 8,23%.
При этом темпы снижения показателей постепенно замедляются. Если в предыдущем отчетном периоде общий объем чистого алкоголя, поступившего в продажу в странах Балтии, уменьшился на 4,74%, то в последнем периоде сокращение составило 3,48%.
При подготовке сравнительной статистики ассоциация использовала данные государственных учреждений, отвечающих за учет акцизных поступлений. В показатели Эстонии также включены трансграничные покупки жителей Финляндии.
В LANA считают, что общая тенденция во всех трех странах свидетельствует о влиянии более широких факторов, не связанных напрямую с латвийскими ограничениями торговли алкоголем. При этом ассоциация ставит под сомнение, оправдывает ли результат новые административные требования и расходы предпринимателей.
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В свою очередь, мминистр здравоохранения Латвии Хосам Абу Мери, сославшись на предварительные результаты исследования, заявил, что В Латвии зафиксировано заметное снижение числа смертей, непосредственно связанных с употреблением алкоголя, после введения ограничений на его продажу.