Запреты не сработали? В Латвии усомнились в эффективности новых ограничений на алкоголь

"Сокращение объемов алкоголя в странах Балтии - долгосрочная тенденция, которая наблюдалась еще до введения новых ограничений торговли в Латвии. Более того, данные показывают, что после вступления ограничений в силу темпы сокращения в Латвии не ускорились, а замедлились с 5,36% до 4,11%", - подчеркнул исполнительный директор Латвийской ассоциации алкогольной отрасли Давис Витолс.