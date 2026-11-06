59-летнего эмигранта из Латвии обманом заставили подписать контракт с Минобороны России в СИЗО
Переехавший в Россию 59-летний активист "Русского союза Латвии" оказался на грани отправки на войну. По утверждению его близких, мужчину обманом заставили подписать военный контракт прямо в СИЗО. Теперь его местонахождение неизвестно уже шесть дней.
Переехавшего в Россию 59-летнего активиста "Русского союза Латвии" Сергея Муливанова обманом заставили отправиться на войну. Он подписал контракт в СИЗО, когда находился под арестом по обвинению в мошенничестве, сообщает "Новая газета Европа".
По словам знакомых Муливанова, он переехал в Россию в 2024 году из-за несогласия с действиями латвийских властей. Он критиковал ограничения на использование русского языка, осуждал поддержку Украины и ориентированность Риги на Запад. Активист неоднократно давал комментарии кремлевским СМИ — он заявлял о бедственном положении экономики Латвии, а также сравнивал власти страны с фашистами из-за запрета русского языка.
Муливанов переехал в Подмосковье и получил российское гражданство. Однажды он нашел на сайте вакансий работу курьером. Позднее выяснилось, что объявление было размещено мошенниками, и мужчина стал дроппером — он неосознанно перевозил украденные деньги. В апреле этого года активиста арестовали по делу о мошенничестве, он свою вину не признал. Уже в СИЗО мужчину обманом заставили подписать контракт с Минобороны и отправиться на войну, утверждают его близкие. Дело было приостановлено.
Сам Муливанов и его адвокат написали отказ от участия в войне. 30 октября активиста должны были допросить о причинах отказа, но следователь заявил, что "уже поздно". Мужчина успел позвонить близким из автобуса, следовавшего в Ростов-на-Дону. Уже шесть дней его местоположение и состояние неизвестны.