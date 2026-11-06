59-летнего эмигранта из Латвии обманом заставили подписать контракт с Минобороны России в СИЗО

Муливанов переехал в Подмосковье и получил российское гражданство. Однажды он нашел на сайте вакансий работу курьером. Позднее выяснилось, что объявление было размещено мошенниками, и мужчина стал дроппером — он неосознанно перевозил украденные деньги. В апреле этого года активиста арестовали по делу о мошенничестве, он свою вину не признал. Уже в СИЗО мужчину обманом заставили подписать контракт с Минобороны и отправиться на войну, утверждают его близкие. Дело было приостановлено.