В Латвии приняли новые, более жесткие правила в отношении агрессивных собак
Правительство Латвии утвердило более строгие требования к содержанию собак, совершивших нападение. Требования действуют как на территории, которой пользуется владелец или держатель собаки, так и за ее пределами.
Пока идет производство по делу об административном правонарушении или уголовный процесс, место содержания собаки на открытом воздухе должно быть огорожено. Использовать для этого электронное ограждение будет запрещено, поскольку оно не может надежно удержать собаку на территории. На входе в место содержания собаки должны быть ворота или дверь, которые можно надежно закрыть и запереть. Собаку также можно будет держать в вольере, если он надежно огорожен, а вход запирается. Если на одной территории содержатся несколько собак, их нужно будет отделить друг от друга и держать раздельно.
Проект правил также предусматривает требования, которые владельцы или держатели собак должны соблюдать как во время производства по делу об административном правонарушении или уголовного процесса, так и после принятия решения.
Собаку, напавшую на человека или другое животное, за пределами территории владельца или держателя нужно будет всегда держать на прочном поводке длиной не более 1,5 метра. Автоматические поводки с кассетным, роликовым или аналогичным механизмом будут запрещены. Более длинный поводок можно будет использовать на закрытой специализированной площадке для выгула, если там в это время нет других собак, а также во время прогулки за пределами населенного пункта.
На собаке должен быть намордник с закрытой передней частью, чтобы она не могла укусить человека или другое животное. С такой собакой нельзя будет участвовать в выставках и других публичных мероприятиях.
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Продовольственно-ветеринарная служба будет проверять, прошел ли владелец или держатель собаки обучение по вопросам благополучия и защиты животных, а также курс послушания вместе с собакой. Если собаку признали опасной и внесли соответствующую отметку в базу данных до вступления поправок в силу, ее владелец или держатель должен будет пройти оба курса до 1 октября 2027 года.
Как ранее сообщал Otkrito.lv, защитники животных требуют не отменять в Риге налог на собак и не запрещать выгуливание без поводка.