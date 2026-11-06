В Латвии приняли новые, более жесткие правила в отношении агрессивных собак

Пока идет производство по делу об административном правонарушении или уголовный процесс, место содержания собаки на открытом воздухе должно быть огорожено. Использовать для этого электронное ограждение будет запрещено, поскольку оно не может надежно удержать собаку на территории. На входе в место содержания собаки должны быть ворота или дверь, которые можно надежно закрыть и запереть. Собаку также можно будет держать в вольере, если он надежно огорожен, а вход запирается. Если на одной территории содержатся несколько собак, их нужно будет отделить друг от друга и держать раздельно.