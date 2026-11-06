Хакеры добрались до холодильников: как наша бытовая техника оказалась под угрозой
Хакерам больше не обязательно взламывать компьютер или телефон, чтобы парализовать работу предприятия. Достаточно получить доступ к холодильнику, изменить одну настройку - и тонны продуктов могут отправиться в мусор. Но под угрозой оказалась не только техника супермаркетов: опасность может коснуться и обычных домашних устройств.
Недавние кибератаки на холодильное оборудование европейских супермаркетов, а также на банки крови выявили тревожную проблему: целью хакеров может стать не только компьютер или телефон, но практически любое устройство, подключенное к интернету. Последствия таких атак могут оказаться гораздо серьезнее кражи паролей. Злоумышленнику достаточно изменить всего одну настройку оборудования, чтобы испортить продукты в магазине, остановить работу предприятия или вызвать еще более масштабные сбои.
Сегодня к интернету подключают не только промышленное оборудование, но и бытовую технику: холодильники, стиральные машины, системы отопления, телевизоры и другие устройства. Это позволяет дистанционно управлять ими и контролировать их работу, однако одновременно создает новые риски для безопасности. Если у устройства слабый пароль или устаревшее программное обеспечение, злоумышленники могут попытаться получить к нему доступ.