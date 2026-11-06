Хакеры добрались до холодильников: как наша бытовая техника оказалась под угрозой

Сегодня к интернету подключают не только промышленное оборудование, но и бытовую технику: холодильники, стиральные машины, системы отопления, телевизоры и другие устройства. Это позволяет дистанционно управлять ими и контролировать их работу, однако одновременно создает новые риски для безопасности. Если у устройства слабый пароль или устаревшее программное обеспечение, злоумышленники могут попытаться получить к нему доступ.