В Латвии не хватает 15 млн евро на общественный транспорт: под вопросом цены, льготы и сотни рейсов
В Латвии обсуждают возможные изменения стоимости проезда в общественном транспорте с 2027 года. Министерство сообщения подчеркивает, что отменять льготы в следующем году не планируется, однако из-за роста расходов и ограниченных возможностей государственного бюджета рассматриваются несколько вариантов финансирования перевозок. Один из них предусматривает повышение цен на билеты в среднем на 10% и пересмотр действующей системы скидок.
Министерство сообщения считает наиболее предпочтительным вариантом выделение дополнительных 15 миллионов евро на общественный транспорт. Это позволило бы сохранить существующую систему льгот, хотя стоимость билетов все равно предлагается увеличить в среднем на 10%.
"Какими бы сложными ни были обстоятельства, обязанность государства - заботиться о наиболее уязвимых слоях общества. Поэтому Министерство сообщения разработало несколько вариантов обеспечения общественного транспорта по всей стране. Изменения льгот для отдельных групп населения - крайняя мера", - подчеркнул министр сообщения Рихард Козловскис.
По его словам, окончательное решение предстоит принять следующему правительству. При этом министр убежден, что можно найти решение, отвечающее интересам жителей Латвии.
Козловскис также считает недопустимым продолжение прежней практики, когда субсидирование общественного транспорта осуществляется за счет средств, предназначенных для непредвиденных случаев.
Какие варианты рассматривает министерство
Министерство подготовило информационный доклад о возможностях обеспечения и финансирования общественного транспорта на 2027-2030 годы. В документе представлены три возможных решения, которые сейчас проходят согласование с другими учреждениями.
После завершения согласования доклад рассмотрит Кабинет министров. Окончательное решение будет зависеть от возможностей государственного бюджета.
Наиболее предпочтительный для министерства вариант предусматривает сохранение действующих льгот, повышение стоимости билетов в среднем на 10% и выделение дополнительных 15 миллионов евро из государственного бюджета.
Читайте продолжение после рекламы
Если найти эти средства не удастся, рассматривается другой вариант: стоимость билетов также увеличится в среднем на 10%, но система льгот будет пересмотрена. В таком случае максимальный размер государственной поддержки может быть установлен на уровне 70% стоимости поездки.
При этом министерство подчеркивает, что речь пока идет только о возможных решениях, а не об уже утвержденном сокращении скидок.
"Мы понимаем обеспокоенность общества, поскольку для многих людей общественный транспорт - не выбор, а необходимость, чтобы добраться до работы, школы или получить медицинскую помощь. Утверждение о том, что Министерство сообщения планирует отменить льготы на проезд, ошибочно", - заявил заместитель государственного секретаря Министерства сообщения Каспарс Берзиньш.
По его словам, ведомству необходимо найти баланс между бюджетными возможностями, сохранением маршрутной сети, стоимостью билетов и необходимой поддержкой пассажиров.
Что произойдет с льготами, если дополнительные деньги не найдут
В случае отсутствия необходимых 15 миллионов евро система скидок будет пересматриваться совместно с Министерством благосостояния, Министерством образования и науки и Министерством умного управления и регионального развития.
"Будет проведена более подробная оценка того, как уменьшить влияние изменений на отдельные социально уязвимые группы с учетом выделенного финансирования. Ни в коем случае это не будет автоматическим сокращением льгот", - подчеркнул Берзиньш.
Министерство особо отмечает, что даже в случае принятия решения об уменьшении скидок государство продолжит покрывать большую часть стоимости поездок.
Читайте продолжение после рекламы
Сколько придется платить за проезд при 70-процентной скидке
В министерстве привели конкретные примеры того, сколько может стоить проезд для пассажиров, если государственная поддержка будет ограничена 70% стоимости билета.
В общественном транспорте городов государственного значения пассажир с такой льготой платил бы от 0,21 до 0,54 евро за поездку при полной стоимости билета от 0,70 до 1,80 евро.
В автобусах пригородных маршрутов Риги стоимость поездки с 70-процентной скидкой составила бы от 0,45 до 0,84 евро, тогда как полная цена билета составляет от 1,50 до 2,80 евро.
На междугородних автобусных маршрутах стоимость также зависела бы от расстояния. Например, поездка на автобусе из Риги в Резекне при 70-процентной скидке обошлась бы в 3,57 евро вместо полной стоимости 11,90 евро.
В железнодорожном сообщении поездка из зоны A в зону D стоила бы 0,99 евро вместо 3,30 евро. Билет на поезд из Риги в Даугавпилс обошелся бы льготнику в 2,67 евро при полной цене 8,90 евро. На маршруте Рига - Лиепая стоимость поездки с учетом скидки составила бы 2,73 евро вместо 9,10 евро.
Все эти суммы приведены министерством в качестве примеров возможного применения 70-процентной скидки. Окончательное решение об изменении льгот пока не принято.
Читайте продолжение после рекламы
Без дополнительного финансирования могут отменить почти 800 автобусных рейсов
Берзиньш подчеркивает, что дискуссия не касается полного отказа от поддержки социально уязвимых жителей. Главная задача - сохранить доступность общественного транспорта по всей Латвии и избежать значительного сокращения маршрутов, рейсов и резкого повышения стоимости билетов.
Согласно расчетам министерства, при отсутствии дополнительного государственного финансирования может возникнуть необходимость отменить около 794 автобусных рейсов. В результате количество пассажирских поездок может сократиться более чем на три миллиона в год.
Особенно сильно такие изменения затронули бы пенсионеров, школьников, людей без личного автомобиля и жителей регионов, для которых общественный транспорт зачастую является единственной возможностью добраться до работы, учебы или медицинского учреждения.
На компенсацию льгот государство тратит более 26 миллионов евро
В 2025 году государство направило на компенсацию льгот на проезд 26,2 миллиона евро, что составляет почти 28% общего финансирования общественного транспорта. Это означает, что почти каждый третий евро, вложенный государством в общественный транспорт, идет непосредственно на компенсацию стоимости льготных поездок.
Читайте продолжение после рекламы
Одновременно Министерство сообщения продолжит работу по повышению эффективности системы общественного транспорта. Среди запланированных мер - цифровизация услуг, внедрение безналичных расчетов и единой билетной системы, улучшение учета пассажиропотока, более тесная интеграция автобусных и железнодорожных перевозок, а также школьных маршрутов.
Кроме того, планируется пересмотреть работу автовокзалов и реализовать другие меры, которые позволят увеличить доходы, повысить качество услуг и эффективнее использовать государственные средства.