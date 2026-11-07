Исследование: у людей, которые используют ИИ, рабочий день длиннее

Кроме того, сотрудники, у которых ИИ-помощник встроен в рабочую программу, переключались между приложениями в среднем 0,6 раза в час. У тех, кто открывал отдельный ИИ-сервис в браузере, этот показатель составлял от 1,7 до 4,2 раза в час. Например, программист может получить подсказку прямо в редакторе кода, тогда как сотруднику, который координирует работу нескольких команд, приходится переносить информацию между сервисами и согласовывать решения. ИИ может ускорить подготовку текста или поиск ответа, а остальная работа по задаче по-прежнему занимает время.