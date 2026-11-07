Исследование: у людей, которые используют ИИ, рабочий день длиннее
По данным исследования ActivTrak, у сотрудников, которые используют ИИ, рабочий день в среднем длится от 8 часов 25 минут до 9 часов 5 минут в зависимости от интенсивности использования. У тех, кто обходится без таких инструментов, – около 7 часов 35 минут.
Аналитики изучили цифровую активность 9140 сотрудников умственного труда из 467 компаний с 1 апреля по 25 сентября 2026 года. Данные показывают связь между использованием ИИ и продолжительностью рабочего дня.
У активных пользователей ИИ на совещания приходилось 3% рабочего времени, у остальных сотрудников, которые обходились без ИИ, – 5%. При этом активные пользователи в среднем работали за пределами своего графика на 18 минут в день дольше. Аналитики ActivTrak допускают, что время, сэкономленное на отдельных задачах и встречах, сотрудники могут тратить на дополнительные поручения.
Разница заметна и в том, как долго сотрудники работают без переключений. У тех, кто пользовался ИИ менее 10 минут в день, период непрерывной работы длился в среднем 48 минут. У тех, кто обращался к ИИ не менее пяти раз в день и проводил с ним в общей сложности более 45 минут, – около 38 минут.
Кроме того, сотрудники, у которых ИИ-помощник встроен в рабочую программу, переключались между приложениями в среднем 0,6 раза в час. У тех, кто открывал отдельный ИИ-сервис в браузере, этот показатель составлял от 1,7 до 4,2 раза в час. Например, программист может получить подсказку прямо в редакторе кода, тогда как сотруднику, который координирует работу нескольких команд, приходится переносить информацию между сервисами и согласовывать решения. ИИ может ускорить подготовку текста или поиск ответа, а остальная работа по задаче по-прежнему занимает время.
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У исследователей есть несколько объяснений происходящему. Возможно, люди, которые и раньше работали дольше, стали чаще использовать ИИ. Другой вариант заключается в том, что автоматизация позволяет сотрудникам брать на себя дополнительные обязанности. Не исключено и то, что проверка и исправление некачественных ответов ИИ отнимают больше времени, чем ожидается.
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