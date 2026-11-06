"Все будут в восторге": Трамп пообещал "большую сделку" с Россией, которая может затронуть всю Европу
Дональд Трамп после встречи с посланником Владимира Путина заговорил о грандиозной сделке, которая может изменить не только ситуацию в Украине, но и всю Европу. При этом содержание переговоров американский президент раскрывать отказался.
Президент США Дональд Трамп после неожиданной встречи в Белом доме с представителем Владимира Путина Кириллом Дмитриевым заявил, что рассчитывает заключить с Россией масштабное соглашение. По его словам, оно будет касаться не только войны в Украине, но и всей Европы. О незапланированной встрече с Дмитриевым Трамп рассказал журналистам в Овальном кабинете. Российский представитель прибыл в Белый дом для участия в переговорах с украинскими официальными лицами, которые организовала первая леди США Мелания Трамп.
Американский президент не стал раскрывать подробности разговора с посланником Путина, однако дал понять, что обсуждение было важным. "Я не могу сказать вам, что именно мы обсуждали. Но скажу лишь, что будет соглашение, будет большая сделка", - заявил Трамп.
По его словам, договоренности могут выйти далеко за рамки урегулирования конфликта в Украине.
"Это будет очень большая сделка. Она будет касаться не только Украины, я даже могу сказать, что, возможно, всей Европы. Это будет большая, прекрасная сделка, и все будут в восторге", - пообещал американский президент.
При этом Трамп подчеркнул, что сам не встречался с украинскими представителями, которые в тот же день находились в Белом доме.
Заявления президента США могут усилить обеспокоенность европейских стран тем, что Вашингтон постепенно меняет курс в пользу Москвы и может попытаться заставить Киев принять невыгодные условия завершения войны. Другие союзники по НАТО также внимательно следят за тем, не согласится ли Трамп с максималистскими требованиями Путина, в частности касающимися сокращения американского влияния в Европе.
Впрочем, обещания американского президента о скором заключении мирного соглашения пока не раз становились поводом для громких заявлений, но не приводили к реальному результату. В начале второго президентского срока Трамп обещал завершить войну в Украине за 24 часа, однако конфликт продолжается.
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Тем временем Мелания Трамп в четверг провела в Белом доме переговоры с представителями Украины и России, призвав установить новое, более устойчивое перемирие. Еще в октябре первая леди США сообщила о достижении локального перемирия между российской и украинской сторонами в городе Олешки на оккупированной Россией части Херсонской области. Четырехдневная пауза в боевых действиях началась 27 октября и стала самым продолжительным перемирием за время войны. Она позволила мирным жителям покинуть оккупированный город.
Дональд Трамп предположил, что встреча в Белом доме и достигнутое в Олешках локальное перемирие могут стать шагом к более масштабным договоренностям.