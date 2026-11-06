"Все будут в восторге": Трамп пообещал "большую сделку" с Россией, которая может затронуть всю Европу

Президент США Дональд Трамп после неожиданной встречи в Белом доме с представителем Владимира Путина Кириллом Дмитриевым заявил, что рассчитывает заключить с Россией масштабное соглашение. По его словам, оно будет касаться не только войны в Украине, но и всей Европы. О незапланированной встрече с Дмитриевым Трамп рассказал журналистам в Овальном кабинете. Российский представитель прибыл в Белый дом для участия в переговорах с украинскими официальными лицами, которые организовала первая леди США Мелания Трамп.