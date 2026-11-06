Тысячи евро на горшки и столбики: в какую сумму на самом деле рижанам обходится "успокоение" движения
На улицах Риги все чаще появляются большие цветочные горшки, зеленые зоны отдыха и пластиковые столбики, которые доставляют немало неудобств автомобилистам. В самоуправлении подчеркивают, что цель таких решений - сделать город безопаснее, ограничить скорость движения автомобилей и создать более зеленую среду. Однако отношение жителей к этим изменениям неоднозначное. Многие жалуются на неудобства в повседневной жизни, а вопрос о том, сколько такие улучшения городской среды на самом деле обходятся бюджету Риги, возникает все чаще.
Сколько стоит зеленая Рига?
Как рассказала порталу Jauns.lv координатор проектов отдела внешних коммуникаций управления коммуникации Рижского самоуправления Иева Грисле, подсчитать общие расходы на озеленение и распределить их по конкретным улицам за последние два года практически невозможно.
Дело в том, что многие решения по озеленению и успокоению движения реализуются в рамках более крупных строительных проектов, например при реконструкции магистралей или строительстве велодорожек. Поэтому расходы учитываются в общей смете строительного проекта.
Кроме того, за цветочные горшки и насаждения на улицах Риги отвечает не одно конкретное муниципальное учреждение. Обязанности распределены между несколькими структурами. После сдачи объектов в эксплуатацию их дальнейшее обслуживание в соответствии со своей компетенцией берут на себя Департамент внешнего пространства и мобильности, Департамент жилья и окружающей среды, а за городские сады и парки отвечает предприятие Rīgas meži.
Представитель Рижской думы поясняет, что, например, за последние два года Департамент жилья и окружающей среды не устанавливал новых цветочных горшков и контейнеров для растений. Вместо этого ведомство продолжает обслуживать парклеты и композиции из растений, размещенные на улицах Риги в 2021 и 2022 годах в рамках проектов тогдашнего Департамента развития города.
Для ухода за этими объектами самоуправление привлекает подрядчиков. Например, в 2025 году с компанией Green and Smart был заключен 12-месячный договор на сумму 57 402,45 евро без НДС. В обязанности предприятия входило обслуживание парклeтов на улицах Тербатас, Мартас и Блауманя, а также уход за растительными композициями и контейнерами на улицах Базницас, Стабу, Валню, Театра, Калькю и Эдуарда Смилгя.
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В 2026 году эти работы поручили компании Hercs Flora. Исключение составили объекты на улицах Валню и Театра, которые в новый договор не вошли. За обслуживание парклeтов на улицах Тербатас, Мартас и Рудольфа Блауманя, а также цветочных контейнеров на улицах Базницас, Стабу и Калькю заключен годовой договор на 28 629,66 евро без НДС.
Тем временем Департамент внешнего пространства и мобильности в 2026 году заключил с компанией Landscape Construction крупный четырехлетний договор на оказание услуг общей стоимостью 400 000 евро без НДС.
В самоуправлении подчеркивают, что эта сумма предназначена не только для ухода за уличными цветочными горшками. Договор распространяется на все зеленые насаждения и объекты благоустройства, переданные в ведение департамента. В их числе не только цветочные горшки и контейнеры для растений, но и клумбы с многолетниками, озелененные крыши остановок общественного транспорта и спортивные площадки.
В настоящее время в ведении департамента (без учета крупных объектов) находятся 278 посадок в контейнерах, цветочных горшках и ящиках, а также еще 24 цветочных горшка на фонарных столбах. Кроме того, необходимо обслуживать 2973 квадратных метра клумб с многолетними растениями, 24 квадратных метра озеленения на крышах остановок общественного транспорта и 40 спортивных площадок.
Кто платит за засохшие растения?
Рижане замечают, что некоторые дорогостоящие городские насаждения нередко чахнут или погибают, портя внешний вид улиц. Естественно, возникает вопрос: не приходится ли снова оплачивать их замену из кармана налогоплательщиков?
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В Рижской думе поясняют: если растения засыхают или не приживаются, их заменяют в рамках гарантийных обязательств по действующему договору на обслуживание.
Особую проблему для растений представляет зимний период, когда на улицы города выезжает снегоуборочная техника. В самоуправлении утверждают, что зимнее обслуживание планируется таким образом, чтобы не повредить небольшие группы растений, цветочные ящики и контейнерные насаждения. Убранный снег размещают в местах, где нет зеленых насаждений, чтобы защитить растительные композиции.
На пластиковые столбики потратили 121 990 евро
Один из элементов успокоения движения в Риге, вызывающий особенно много критики и возмущения автомобилистов, - пластиковые столбики. Особенно недовольны водители на узких участках улиц, где эти ограничители еще сильнее сокращают возможности для маневрирования.
В самоуправлении, однако, считают, что столбики помогают упорядочить транспортные потоки, разделить зоны для разных участников движения и не допускать парковки автомобилей на тротуарах.
История пластиковых столбиков началась несколько лет назад, во времена предыдущего мэра Риги Мартиньша Стакиса. Поэтому в народе их до сих пор нередко называют «стакишами».
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Еще при их появлении в социальных сетях разгорелись жаркие споры, когда жители узнали, что из муниципального бюджета оплачивается не только установка столбиков, но и их мойка. Самые остроумные пользователи соцсетей тогда даже предлагали бесплатно начищать ограничители до блеска.
Обслуживание столбиков по-прежнему требует регулярных расходов. Как пояснила Грисле, для поддержания их функциональности и технического состояния ограничители регулярно моют, а при необходимости ремонтируют, восстанавливают или заменяют.
В 2026 году Департамент внешнего пространства и мобильности заключил с компанией KMK projekts два договора на обслуживание дорожных ограничительных элементов. На установку, демонтаж и восстановление столбиков предусмотрено 80 000 евро без НДС. Еще 41 990 евро без НДС выделено на их обслуживание, в том числе мойку.
Отвечая на вопросы о процессе принятия решений, проверках безопасности и влиянии новых элементов на общественный транспорт, представитель самоуправления пояснила, что при планировании каждого объекта городской среды и успокоения движения - будь то озеленение, парклеты или столбики - учитываются как эстетические аспекты, так и практическая функциональность.
В одних местах они служат элементами зонирования пространства, в других дополняют зоны отдыха. В самоуправлении утверждают, что при выборе расположения таких объектов особое внимание уделяется организации движения и их взаимодействию с транспортной инфраструктурой. Все элементы размещают таким образом, чтобы они органично вписывались в профиль улицы и не мешали ни пешеходам и велосипедистам, ни автомобилистам и общественному транспорту.
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Служба скорой помощи: иногда приходится искать объезд
При этом возникают опасения по поводу того, как элементы успокоения движения и благоустройства влияют на работу экстренных служб и время их прибытия к пациентам.
Руководитель департамента транспортного обеспечения Службы неотложной медицинской помощи (NMPD) Эгилс Лапиньш рассказал порталу Jauns.lv, что бригады медиков в Риге и ее окрестностях ежедневно выезжают в среднем на 400 вызовов. На время прибытия к пациентам могут влиять самые разные обстоятельства.
"Это могут быть дорожные работы, занесенные снегом улицы, интенсивное движение автомобилей, дорожно-транспортные происшествия, вызывающие пробки, дворы многоквартирных домов, переполненные припаркованными машинами. Препятствием может стать что угодно, в том числе и решения по успокоению движения, если они мешают экстренному транспорту свободно и быстро добраться до места вызова", - отметил Лапиньш.
Он добавил, что отдельную статистику по таким случаям служба не ведет, поскольку каждая ситуация решается индивидуально и максимально оперативно непосредственно на месте.
Однако на практике физические препятствия порой затрудняют работу медиков. Как поясняет представитель NMPD, в таких случаях бригаде может потребоваться искать более длинный путь к месту вызова или даже добираться туда пешком.
К велосипедным дорожкам в столице также неоднозначное отношение: одни из них не мешают движению экстренного транспорта, другие ограничивают его возможности свободно передвигаться.
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«Кроме того, отдельные решения по организации движения на улицах в часы пик могут затруднять обгон или разъезд экстренного транспорта со встречными автомобилями. Водителям, которые хотят уступить дорогу, в таких условиях тоже бывает сложнее это сделать», - описывает ситуацию на улицах Риги Лапиньш.
В критических ситуациях важна каждая минута
В NMPD подчеркивают, что успокоение движения само по себе очень важно, поскольку помогает снизить риски на дорогах и количество аварий. Однако решения должны быть такими, чтобы не препятствовать экстренным службам добираться до пациентов.
Служба реагирует не только на дорожно-транспортные происшествия, но и на любые ситуации, в которых жизни человека угрожает опасность: дома, на улице или в общественных зданиях.
"В критических ситуациях решающей может стать каждая минута. Например, при потере сознания, удушье, падении с большой высоты, инфаркте и других происшествиях. Элементы успокоения движения и места их размещения должны быть тщательно продуманы, чтобы не мешать экстренным и спасательным службам свободно и быстро добираться до любого места происшествия круглосуточно", - подчеркивает представитель службы.
Говоря о сотрудничестве с самоуправлением, Лапиньш отмечает, что для службы важно своевременно участвовать в планировании подобных решений. При Рижской думе действует консультативный совет по вопросам координации движения, в работе которого также участвует представитель NMPD.
"Хотя были отдельные случаи, когда нас не привлекали к обсуждению планируемых решений, в рамках этого совета мы можем высказать свое мнение о том, как предстоящие изменения могут повлиять на доступ экстренного транспорта", - подытожил представитель службы.
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Спасателям приходится приспосабливаться
Как и медики, Государственная пожарно-спасательная служба (VUGD) указывает порталу Jauns.lv, что любое перекрытие дороги или существенное сужение проезда может затруднить доступ экстренных служб к месту происшествия, а также задержать начало тушения пожара и спасательных работ. Особенно важно это в случаях, когда конкретная дорога обеспечивает доступ к месту происшествия или источнику воды.
При этом служба не ведет отдельную статистику о том, как часто именно столбики, парклеты или большие цветочные горшки задерживали спасателей. Поэтому выделить конкретные происшествия невозможно.
Представитель отдела профилактики и информирования общественности VUGD Виктория Грибуста поясняет, что согласно строительным нормам ширина подъездов, предназначенных для пожарной техники, должна составлять не менее 3,5 метра, а высота проезда - 4,25 метра.
Кроме того, спасатели должны заблаговременно получать информацию о любых новых ограничениях. Грибуста отмечает, что в соответствии с правилами пожарной безопасности ответственные лица обязаны информировать службу о любых планируемых или внеплановых перекрытиях и ремонтных работах на дорогах, мостах и других объектах инфраструктуры, если они ограничивают движение пожарной техники.
В то же время представитель службы подчеркивает, что проблемы с проездом пожарные и спасатели наблюдают практически ежедневно. Особенно часто это происходит во дворах многоквартирных домов, где автомобили припаркованы слишком плотно и не оставляют достаточно места для экстренного транспорта.
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"В таких ситуациях спасателям приходится приспосабливаться: переносить оборудование к месту происшествия вручную или искать альтернативные пути подъезда. Каждый из этих вариантов требует дополнительного времени", - объясняет представитель VUGD.
Поэтому пожарно-спасательная служба призывает жителей внимательно относиться к тому, где и как они паркуют автомобили, и следить за тем, чтобы машины не мешали проезду экстренных и коммунальных служб. Ведь при пожаре или другом происшествии решающей может оказаться каждая секунда.