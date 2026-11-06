Тысячи евро на горшки и столбики: в какую сумму на самом деле рижанам обходится "успокоение" движения

Поэтому пожарно-спасательная служба призывает жителей внимательно относиться к тому, где и как они паркуют автомобили, и следить за тем, чтобы машины не мешали проезду экстренных и коммунальных служб. Ведь при пожаре или другом происшествии решающей может оказаться каждая секунда.