В Латвии начала работу одна из крупнейших солнечных электростанций в странах Балтии

Электростанция Tume занимает 302 гектара. На ней установлено более 282 тыс. солнечных панелей. Это первый проект Ignitis Renewables, в котором используются панели с системой слежения за солнцем. В течение дня панели поворачиваются вслед за солнцем, что повышает эффективность выработки электроэнергии.