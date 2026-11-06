В Латвии начала работу одна из крупнейших солнечных электростанций в странах Балтии
В Тукумском крае начала коммерческую работу солнечная электростанция Tume, построенная Ignitis Renewables. В строительство станции вложено 106 млн евро, ее установленная мощность составляет 174 мегаватта (МВт).
Tume – одна из крупнейших солнечных электростанций в Балтии. Ежегодно она сможет вырабатывать столько электроэнергии, сколько потребляют около 85 тыс. домохозяйств.
Электростанция Tume занимает 302 гектара. На ней установлено более 282 тыс. солнечных панелей. Это первый проект Ignitis Renewables, в котором используются панели с системой слежения за солнцем. В течение дня панели поворачиваются вслед за солнцем, что повышает эффективность выработки электроэнергии.
Чтобы повысить эффективность солнечной электростанции, Ignitis Renewables создает аккумуляторную систему накопления электроэнергии (BESS) мощностью 107 МВт и емкостью 215 мегаватт-часов (МВт·ч). После завершения работ систему подключат к солнечной электростанции Tume. Она позволит эффективнее использовать электроэнергию из возобновляемых источников и подавать в энергосистему больше такой электроэнергии.
В Латвии действуют еще два проекта Ignitis Renewables в сфере солнечной энергетики. В Кулдигском крае работает солнечная электростанция Vārme мощностью 94 МВт, а в Бауском крае реализован проект Stelpe, объединяющий две солнечные электростанции – Stelpe-1 и Stelpe-2 мощностью 72,5 МВт каждая.