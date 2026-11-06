Церемония награждения MICHELIN Guide Latvia 2027
5 ноября в рижском концертном зале Palladium состоялась церемония награждения ресторанов, шеф-поваров и представителей гастрономической отрасли, организованная Латвийским агентством инвестиций ...
ФОТО: в Риге наградили лучшие рестораны и шеф-поваров - итоги Michelin Guide Latvia 2027
В новый международный гастрономический путеводитель Michelin Guide Latvia 2027 вошли 35 ресторанов Латвии, причем сразу 12 заведений оказались в списке впервые. Два рижских ресторана сохранили свои звезды Michelin, а число заведений, отмеченных за хорошее соотношение цены и качества, увеличилось. По количеству новичков Латвия в этом году обошла соседние страны Балтии.
В четверг, 5 ноября, в рижском концертном зале Palladium состоялась церемония награждения ресторанов, шеф-поваров и представителей гастрономической отрасли, организованная Латвийским агентством инвестиций и развития (LIAA).
В этом году Латвия установила рекорд среди стран Балтии по количеству новых ресторанов, включенных в путеводитель Michelin. В латвийский список добавили 12 заведений, в литовский - десять, а в эстонский - семь.
"Три года назад мне выпала честь участвовать в первом вручении наград Michelin в Латвии. Тогда в путеводитель входили 26 ресторанов, и Латвия получила свою первую звезду Michelin. Сегодня у нас уже 35 ресторанов, две звезды и больше всего новичков в Балтии", - отметил министр экономики Виктор Валайнис.
По его словам, вручение наград Michelin должно стать постоянной традицией, которая позволит ежегодно оценивать развитие латвийской гастрономии и ставить перед отраслью новые цели.
Какие рестораны сохранили звезды Michelin
Два рижских ресторана вновь подтвердили свой высокий уровень и сохранили по одной звезде Michelin - JOHN Chef's Hall и Max Cekot Kitchen.
Еще семь заведений получили отметку Bib Gourmand, которую присуждают ресторанам, предлагающим качественную еду по разумной цене. Это на два больше, чем в предыдущем выпуске путеводителя.
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Впервые награду Bib Gourmand получили рижские рестораны Baltā Kaza и Café Mimosa. Свои прежние награды сохранили H.E. Vanadziņš, Milda, SMØR Bistro, Shōyu и Snatch.
В списке появились новые рестораны из Юрмалы, Кулдиги и Балтэзерса
В новом путеводителе девять ресторанов расположены за пределами Риги. В предыдущем выпуске их было семь.
Среди новых заведений, получивших признание Michelin, - DUNA Taproom & Kitchen в Кулдиге, Faces в Юрмале и Vistiņas Karbonādes Steiki в Балтэзерсе.
В Риге в основной список впервые вошли GŌNGU, Kice, Madame-Mei, Maijas Brasērija, Sakhli, Shichirin и Shiyuzu. Еще два новых участника, Baltā Kaza и Café Mimosa, сразу получили отметку Bib Gourmand.
В LIAA подчеркивают, что международное признание ресторанов способствует развитию туризма не только в столице, но и в регионах. Гастрономические туристы пользуются гостиницами, посещают культурные достопримечательности и покупают местные продукты.
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"Награды Michelin получают рестораны, но выиграть от этого может каждый житель Латвии. Гастрономический турист здесь не только ест - он ночует, делает покупки, посещает культурные объекты и знакомится с нашими регионами", - отметила директор LIAA Иева Ягере.
Награды получили и лучшие специалисты ресторанной отрасли
На церемонии также вручили четыре индивидуальные награды Michelin.
Премию Young Chef Award, предназначенную молодым шеф-поварам, получил Дмитро Волошин из ресторана Māsa. Награду Service Award за обслуживание получил Максимс Цекотс из Kice.
Лучшим сомелье был признан Юрис Семеновс из Pavāru māja в Лигатне, а премию Opening of the Year Award за открытие года получил Веко Цукишвили из ресторана Sakhli.
Отдельного международного признания удостоился шеф-повар ресторана Pavāru māja Эрикс Дрейбантс. Он вошел в новую инициативу Michelin Mindful Voices, посвященную профессионалам гастрономии, которые уделяют особое внимание местным продуктам, устойчивому развитию и ответственному ведению бизнеса.
Рестораны из списка Michelin заплатили более 19 миллионов евро налогов
По данным LIAA, собранным на основании информации Lursoft, связанные с ресторанами Michelin предприятия в 2025 году перечислили государству 19,06 миллиона евро налогов. Это на 3,54 миллиона евро, или 22,8%, больше, чем в 2023 году, когда Латвия впервые появилась в международном гастрономическом путеводителе.
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Анализ охватывал 32 юридических лица. У 27 предприятий, по которым доступны финансовые отчеты за 2025 год, общий оборот за два года вырос на 24,3%, достигнув 70,51 миллиона евро.
При этом в агентстве уточняют, что эти показатели отражают всю хозяйственную деятельность компаний, которая в некоторых случаях включает не только рестораны, но и другие услуги общественного питания или размещения. Поэтому связывать весь рост оборота и налоговых платежей исключительно с признанием Michelin было бы неправильно.
Тем не менее сами рестораны ранее положительно оценивали влияние международного путеводителя. В опросе LIAA, проведенном в 2024 году, 87% респондентов сообщили, что признание Michelin положительно сказалось на обороте их заведений. После нынешней церемонии агентство планирует провести повторный опрос.
Латвия рассчитывает получить первый ресторан с двумя звездами
Член правления Латвийского общества ресторанов, депутат Сейма Янис Ензис подчеркнул, что успехи отрасли особенно значимы на фоне трудностей последних лет.
После пандемии рестораны столкнулись с последствиями войны России против Украины, ростом цен на энергоносители и продукты питания. При этом поток иностранных туристов до сих пор не вернулся к докризисному уровню.
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"В таких условиях сохранить ресторан, удержать команду и одновременно обеспечить качество мирового уровня - огромное достижение", - отметил Ензис.
По его словам, следующим важным шагом для латвийской гастрономии должно стать получение двух звезд Michelin одним рестораном.
"У нас уже есть два ресторана, которым удалось сохранить звезду Michelin. Следующая цель - первые две звезды для одного из ресторанов Латвии. Талант и амбиции у нас есть, теперь важно создать условия, чтобы отрасль могла продолжать развиваться", - подчеркнул он.
Сотрудничество Латвии с Michelin продолжится как минимум до 2028 года - именно до этого срока заключен действующий договор LIAA с международным гастрономическим путеводителем. При этом инспекторы Michelin оценивают рестораны независимо и анонимно.