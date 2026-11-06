ФОТО: в Риге наградили лучшие рестораны и шеф-поваров - итоги Michelin Guide Latvia 2027

"Три года назад мне выпала честь участвовать в первом вручении наград Michelin в Латвии. Тогда в путеводитель входили 26 ресторанов, и Латвия получила свою первую звезду Michelin. Сегодня у нас уже 35 ресторанов, две звезды и больше всего новичков в Балтии", - отметил министр экономики Виктор Валайнис.