Теплая осень отступает - в Латвии ожидаются морозы и первый снег
На следующей неделе в Латвии заметно похолодает: ночами температура воздуха будет опускаться ниже нуля, а в некоторых районах страны может выпасть снег. Согласно последним прогнозам синоптиков, погода станет холоднее обычной для ноября, а на дорогах местами может образоваться гололедица.
В ближайшие выходные и в понедельник, 9 ноября, ожидается преимущественно облачная погода с отдельными прояснениями. Местами пройдет небольшой дождь. Будет дуть слабый или умеренный западный ветер, в субботу на побережье его порывы могут достигать 14 метров в секунду.
В ближайшие ночи температура воздуха составит от 0 до +6 градусов, на побережье - до +9 градусов. При этом ночь на субботу, 7 ноября, окажется более холодной: на востоке Латвии столбики термометров опустятся до -1...-4 градусов. Днем воздух будет прогреваться до +4...+10 градусов.
Во вторник, 10 ноября, небо прояснится, а ветер сменит направление на южное. Из-за этого уже утром на большей части территории Латвии температура опустится до 0...-4 градусов. Днем ожидается всего +2...+6 градусов. Небольшой мороз прогнозируется и в ночь на среду, 11 ноября.
Начиная с Дня Лачплесиса, 11 ноября, вероятность осадков увеличится. В течение недели в Латвии возможны не только дожди, но и снег. В отдельных районах дороги могут стать скользкими, поэтому водителям следует быть особенно внимательными.
По данным Европейского центра среднесрочных прогнозов погоды, следующая неделя в Латвии будет примерно на 1-2 градуса холоднее климатической нормы для ноября. При этом количество осадков, вероятно, останется ниже обычного.
В последующие недели температура воздуха и количество осадков, согласно нынешним прогнозам, будут близки к норме или превысят ее.