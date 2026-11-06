Теплая осень отступает - в Латвии ожидаются морозы и первый снег

В ближайшие ночи температура воздуха составит от 0 до +6 градусов, на побережье - до +9 градусов. При этом ночь на субботу, 7 ноября, окажется более холодной: на востоке Латвии столбики термометров опустятся до -1...-4 градусов. Днем воздух будет прогреваться до +4...+10 градусов.