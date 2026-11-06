Победа демократов в США - хорошая новость для Латвии? Евродепутат Рихард Колс объяснил, чего ждать дальше
Победа демократов на промежуточных выборах в Конгресс США может положительно сказаться на безопасности Европы и Латвии. Депутат Европейского парламента (ЕП) Рихард Колс считает, что новый состав Конгресса способен внести больше стабильности в отношения между США и европейскими союзниками, однако рассчитывать на кардинальные перемены не стоит.
На промежуточных выборах в Конгресс США демократы получили большинство как в Палате представителей, так и в Сенате. Это означает, что в оставшиеся два года президентства Дональда Трампа Вашингтон будет работать в условиях разделенного правления, когда Белый дом и Конгресс контролируются разными политическими силами.
По мнению Колса, результаты выборов определила не столько явка, сколько изменение предпочтений избирателей. Значительная часть американцев, поддержавших Трампа в 2024 году, на этот раз проголосовала за демократов.
"Причина совершенно прозаична: высокая стоимость жизни, последствия хаотичной тарифной политики и затянувшаяся война в Иране, которая привела к росту цен на топливо и продукты питания", - пояснил депутат агентству LETA.
Он также считает, что уже на следующее утро после выборов фактически началась президентская кампания 2028 года. В американской политике сразу же развернулись поиски виновных в поражении республиканцев, а некоторые политики начали дистанцироваться от тех, кого еще совсем недавно активно поддерживали.
Почему Латвии не стоит переживать из-за поражения республиканцев
Колс убежден, что для Латвии смена большинства в американском Конгрессе не должна становиться поводом для беспокойства. Более того, уход некоторых республиканцев может оказаться положительным событием с точки зрения европейской безопасности.
"Поэтому я думаю, что нам в Латвии не следует по инерции скорбеть о каждом потерянном республиканском мандате. Некоторые из самых громких изоляционистов MAGA в Конгрессе последовательно голосовали против поддержки Украины и безопасности Европы", - отметил политик.
По его мнению, новый состав Конгресса может обеспечить более предсказуемую поддержку Украины. В частности, пакеты американской помощи больше не будут застревать в Конгрессе на девять месяцев.
Читайте продолжение после рекламы
Колс также ожидает сохранения твердой поддержки Балтийской инициативы безопасности и присутствия американских войск в Европе. Кроме того, может усилиться парламентский контроль за обходом санкций и сомнительными сделками, включая недавнее решение разрешить импорт российского дизельного топлива.
Трамп по-прежнему будет определять внешнюю политику США
В то же время евродепутат предостерегает от чрезмерных ожиданий. Несмотря на победу демократов, президент США сохранит значительные полномочия, в том числе право вето.
"Не нужно питать иллюзий, что новый Конгресс теперь возьмет внешнюю политику в свои руки и все изменится. Внешнюю политику США по-прежнему в значительной степени будет определять Белый дом. До января 2029 года президент сохраняет широкие исполнительные полномочия и право вето", - подчеркнул Колс.
Он допускает, что тон общения Вашингтона с европейскими союзниками станет более уважительным. Однако принципиальная позиция США, по его мнению, останется прежней: Европа должна сама взять на себя основную ответственность за обеспечение собственной обороны.
Что изменится для безопасности Латвии
Колс подчеркивает, что результаты американских выборов не меняют главного: США остаются стратегическим союзником Латвии, а интересы безопасности страны в Вашингтоне традиционно опираются на поддержку обеих партий.
Читайте продолжение после рекламы
"Эти выборы еще раз подтверждают главное: влияние и возможность быть услышанными в Вашингтоне - как в переговорах с Белым домом, так и с новым большинством в Конгрессе - необходимо заслужить конкретными делами", - заявил депутат.
Он уверен, что Латвия уже демонстрирует свою серьезность как союзник. Оборонный бюджет страны приближается к 5% валового внутреннего продукта, а восточная граница реально укрепляется в военном отношении.
По словам Колса, это показывает, что Латвия не просто пользуется гарантиями безопасности других государств, но и сама вносит существенный вклад в коллективную оборону. "Новый Конгресс мог бы внести больше стабильности в трансатлантические отношения и придать им новое дыхание в более сильном и углубленном формате. Однако европейскую домашнюю работу - как в обороне, так и в экономическом и физическом сдерживании России - никто другой за нас не выполнит", - заключил депутат Европарламента.