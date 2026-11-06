Победа демократов в США - хорошая новость для Латвии? Евродепутат Рихард Колс объяснил, чего ждать дальше

Он также считает, что уже на следующее утро после выборов фактически началась президентская кампания 2028 года. В американской политике сразу же развернулись поиски виновных в поражении республиканцев, а некоторые политики начали дистанцироваться от тех, кого еще совсем недавно активно поддерживали.