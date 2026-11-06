Наступил самый темный период года: в Латвии сегодня начинается солярная зима
Сегодня, 6 ноября, в Латвии начинается солярная зима - самый темный период года, когда жители страны получают меньше всего солнечного света. Продлится она три месяца, а самый короткий день еще впереди.
Согласно данным портала timeanddate.com, солярная зима продлится до 4 февраля. На протяжении этого периода световой день в Риге будет составлять менее девяти часов. При этом речь идет именно о времени между восходом и заходом солнца, а не о количестве часов ясной погоды.
Самый короткий день года ожидается 21 декабря. В Риге солнце взойдет около 9:00, а зайдет уже в 15:43. Таким образом, продолжительность светового дня составит всего 6 часов и 43 с половиной минуты.
После зимнего солнцестояния дни постепенно начнут становиться длиннее, однако солярная зима завершится лишь спустя 45 дней. Уже 5 февраля начнется солярная весна, которая продлится до 6 мая. За это время продолжительность светового дня увеличится с неполных девяти почти до 16 часов.
Чем солярная зима отличается от обычной?
Существует несколько способов определения времен года. Солярные сезоны зависят от продолжительности светового дня. Солярная зима охватывает три месяца с наименьшим количеством дневного света, а солярное лето - период самых длинных дней.
Астрономическая зима определяется иначе. В этом году астрономическая осень началась 23 сентября и завершится 21 декабря, в день зимнего солнцестояния. После этого наступит астрономическая зима, которая продлится до весеннего равноденствия 20 марта.
Метеорологическая зима, в свою очередь, зависит не от положения солнца, а от температуры воздуха. В Латвии ее начало фиксируют, когда среднесуточная температура воздуха держится ниже нуля не менее пяти дней подряд. Датой начала зимы считается первый из этих дней.
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В разные годы метеорологическая зима наступает в Латвии в разное время. Например, в 2025 году она началась 23 ноября, в 2024 году - 4 декабря, а в 2022 и 2023 годах - уже 17 ноября.