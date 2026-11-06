Более 50 артистов со всей Европы выступили в Риге: Otkrito побывал на необычном фестивале. ВИДЕО
С 4 по 6 ноября в квартале улицы Таллинас в Риге проходит музыкальный фестиваль Riga Music Week. Otkrito побывал на мероприятии, где на нескольких сценах выступают музыканты из Латвии и других стран.
Riga Music Week - международный музыкальный фестиваль и конференция, объединяющие начинающих и уже известных исполнителей, представителей музыкальной индустрии и любителей живой музыки.
В этом году Riga Music Week состоялся во второй раз, собрав более 50 исполнителей из разных стран Европы. Главной особенностью фестиваля стало разнообразие музыки: за один вечер посетители могли услышать совершенно разные жанры, познакомиться с новыми артистами и открыть для себя группы, о которых раньше, возможно, даже не слышали.
Концерты проходили сразу на шести сценах в квартале улицы Таллинас. Среди площадок были Angārs, Ezītis miglā, Rocket Bean и другие пространства. Чтобы попасть на следующее выступление, достаточно было подождать всего несколько минут.
Riga Music week:
Музыкальная программа оказалась действительно разнообразной. Инди, рок, электронная музыка, хип-хоп, джаз, фолк, экспериментальные направления - каждый мог найти что-то по своему вкусу. При этом особая атмосфера создавалась именно благодаря возможности постоянно перемещаться между выступлениями. В одном зале звучала спокойная музыка, а буквально за соседней дверью публику уже встречали мощные ритмы и громкие гитары.
Особенно запомнилось выступление литовских музыкантов, которые буквально заряжали публику своей энергией. Мощный звук, драйв и эмоциональная подача сделали их выступление самым ярким моментом вечера.
Читайте продолжение после рекламы
Совсем другое впечатление оставило выступление латвийской певицы Элизабете Балчус. Ее появление на сцене сложно назвать обычным концертом - это скорее своеобразный музыкальный перформанс, в котором необычный сценический образ сочетается с экспериментальным звучанием. Артистка известна своей любовью к сюрреализму, экстравагантным костюмам и нестандартным музыкальным решениям. В ее творчестве переплетаются электроника, психоделический поп, звуки флейты и вокальные эксперименты. В других выступлениях певица даже использовала овощи в качестве музыкальных инструментов, подключая их к синтезатору.
В целом фестиваль отличался живой и непринужденной атмосферой. Здесь можно было не только слушать музыку, но и открывать для себя новые жанры, сравнивать совершенно разные сценические образы и наблюдать, насколько по-разному артисты взаимодействуют со зрителями.
Среди участников Riga Music Week были латвийские исполнители MARTA, ELPO, Stūrī zēvele и Might Delete Later, эстонская группа Frankie Animal, литовские коллективы Antikvariniai Kašpirovskio Dantys и Press the Button, а также музыканты из Франции, Германии, Финляндии, Грузии и других стран.
Riga Music Week - это не только концерты. Параллельно проходила международная конференция для представителей музыкальной индустрии. Ее участники обсуждали, как начинающим артистам находить аудиторию, какую роль в продвижении музыки играют Spotify и TikTok и что помогает музыкантам из небольших стран выходить на международный рынок. В общей сложности мероприятие объединило не только исполнителей и зрителей, но и сотни профессионалов музыкальной индустрии.
Читайте продолжение после рекламы
В этом году именно в Риге 4 ноября объявили 15 номинантов на престижную европейскую музыкальную премию Music Moves Europe Awards 2027. Награда призвана поддерживать перспективных музыкантов и помогать им выходить на международную сцену.
Интересно, что в разные годы эту премию получали артисты, которые впоследствии стали мировыми звездами, в том числе Dua Lipa, Adele, ROSALÍA и Stromae.
Есть среди прежних победителей и представители Латвии: в 2016 году награду получила группа Carnival Youth, когда премия еще носила название European Border Breakers Awards.