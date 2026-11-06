Более 50 артистов со всей Европы выступили в Риге: Otkrito побывал на необычном фестивале. ВИДЕО

В этом году Riga Music Week состоялся во второй раз, собрав более 50 исполнителей из разных стран Европы. Главной особенностью фестиваля стало разнообразие музыки: за один вечер посетители могли услышать совершенно разные жанры, познакомиться с новыми артистами и открыть для себя группы, о которых раньше, возможно, даже не слышали.