"Я думала, война началась!" Жители Иманты не поверили своим глазам, когда увидели вертолет у подъезда

Руководитель оперативных ситуаций Агентства гражданской авиации Айвис Винцевс сообщил, что по факту посадки начата проверка. По предварительной информации, экстренной необходимости приземляться у жилых домов не было. Личность пилота уже установлена, также известно, что полет был частным. При этом сама по себе посадка вертолета в городской черте не запрещена. Главное условие - она должна быть согласована с владельцем земельного участка. Было ли получено такое разрешение в данном случае, пока выясняется.