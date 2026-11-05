"Я думала, война началась!" Жители Иманты не поверили своим глазам, когда увидели вертолет у подъезда
Жители рижской Иманты привыкли к самолетам и вертолетам, пролетающим над городом, но то, что произошло в среду на улице Акацияс, стало для них полной неожиданностью. Небольшой белый вертолет приземлился прямо возле многоэтажных домов, напугав местных жителей, сообщает программа "Degpunktā".
Когда жители выглянули в окна, они увидели картину, которую в обычном жилом дворе точно не ожидаешь: совсем рядом с домами снижался вертолет. Он приземлился на незастроенном участке, несколько минут простоял с работающим двигателем, а затем снова поднялся в воздух.
"Звук был такой, что я подумала, будто война началась. Мы выбежали на улицу, а вертолет снижался - приземлился практически у самого дома, возле подъезда. Минут пять постоял, погудел, а потом спокойно взлетел и улетел", - рассказала очевидец Сандра.
Другой местный житель, Александр, заметил вертолет прямо из своей спальни. "Зашел в спальню, смотрю - прямо возле окна садится вертолет. Было видно, какой сильный ветер идет от винтов", - поделился мужчина. По его словам, шум разбудил детей. И Александр, и Сандра признаются, что никогда прежде не видели ничего подобного рядом со своими домами.
Место, которое пилот выбрал для посадки, представляет собой незастроенный участок земли с высокой травой и несколькими деревьями. Несмотря на то, что вертолет благополучно приземлился и затем взлетел, жители недоумевают, почему пилот решил использовать территорию возле жилых домов в качестве временной посадочной площадки.
Возник и другой вопрос: возможно, у пилота появились технические проблемы и ему пришлось срочно садиться? Чтобы разобраться в ситуации, журналисты обратились в Агентство гражданской авиации.
Руководитель оперативных ситуаций Агентства гражданской авиации Айвис Винцевс сообщил, что по факту посадки начата проверка. По предварительной информации, экстренной необходимости приземляться у жилых домов не было. Личность пилота уже установлена, также известно, что полет был частным. При этом сама по себе посадка вертолета в городской черте не запрещена. Главное условие - она должна быть согласована с владельцем земельного участка. Было ли получено такое разрешение в данном случае, пока выясняется.
Если проверка установит, что вертолет приземлился в неразрешенном месте, пилоту может грозить административный штраф от 150 до 800 евро.
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