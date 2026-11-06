В Латвии ожидается солнечная пятница с температурой до +9 градусов.
В Латвии
Сегодня 07:07
Синоптики обещают Латвии солнечное завершение рабочей недели
В пятницу, 6 ноября, жителей Латвии ждет сухая и преимущественно солнечная погода. В Риге воздух прогреется до +8 градусов, однако утром еще будет ощущаться сильный ветер.
В течение дня осадков не ожидается, во многих районах выглянет солнце, которое лишь изредка будут закрывать облака. Немного больше облачности прогнозируется на западном побережье Курземе и на крайнем востоке страны. Утром на побережье еще будет ветрено, однако в течение дня ветер постепенно стихнет. Температура воздуха составит от +4 градусов на востоке Латвии до +9 градусов на побережье.
В Риге последний день рабочей недели также пройдет без осадков, погода будет преимущественно солнечной. Утром порывы северо-западного ветра еще будут достигать 15-17 м/с, но днем ослабеют до 14 м/с. Максимальная температура воздуха составит +7...+8 градусов.