Синоптики обещают Латвии солнечное завершение рабочей недели

В течение дня осадков не ожидается, во многих районах выглянет солнце, которое лишь изредка будут закрывать облака. Немного больше облачности прогнозируется на западном побережье Курземе и на крайнем востоке страны. Утром на побережье еще будет ветрено, однако в течение дня ветер постепенно стихнет. Температура воздуха составит от +4 градусов на востоке Латвии до +9 градусов на побережье.