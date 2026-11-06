"Это была ошибка": эксперт объяснил, почему Латвии не стоило ликвидировать Полицейскую академию
Ликвидацию Латвийской полицейской академии проректор Рижской Северной высшей школы, экономический эксперт Андрей Цинис считает стратегической ошибкой. По его мнению, страна лишилась важного центра подготовки специалистов, и это лишь одна из проблем латвийского высшего образования, которое за последние 20 лет потеряло почти половину студентов.
За 20 лет Латвия потеряла почти половину студентов, а число самостоятельных вузов заметно сократилось. При этом в мире желающих получить высшее образование становится все больше. Проректор Рижской Северной высшей школы, экономический эксперт Андрей Цинис предупреждает: если Латвия не сможет предложить молодежи конкурентоспособное образование и хорошие карьерные перспективы, ее талантливые специалисты будут все чаще строить будущее за границей.
Студентов стало на 42% меньше
Еще в 2005 году в латвийских вузах и колледжах учились 131,1 тысячи человек. В 2025/2026 учебном году их осталось 76,4 тысячи. Разница огромная - около 42%. Правда, за последние два года количество студентов немного выросло, но до прежних показателей по-прежнему далеко.
Можно было бы объяснить это демографией: население Латвии сокращается, молодых людей становится меньше. Однако, по словам Андрея Циниса, проблема гораздо шире. Число студентов уменьшалось быстрее, чем население страны в целом.
Одна из причин - молодые латвийцы все чаще рассматривают возможность учебы за границей. Их привлекают современные образовательные программы, международная среда и перспективы трудоустройства. В некоторых странах можно учиться бесплатно за счет государства, что становится дополнительным аргументом при выборе университета.
По данным Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), в 2024 году 8% латвийских студентов учились за рубежом. Чаще всего они выбирали Нидерланды и Германию.
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Пока Латвия теряет студентов, мир бьет рекорды
Ситуация в Латвии особенно заметна на фоне мировых тенденций. По данным ЮНЕСКО, в 2000 году в мире насчитывалось около 100 миллионов студентов, а в 2024 году - уже 269 миллионов. За тот же период международная студенческая мобильность выросла более чем втрое.
Страны конкурируют за образованную молодежь, предлагая не только качественные учебные программы, но и возможность остаться после получения диплома, найти работу и начать карьеру.
В ряде государств иностранным выпускникам разрешают оставаться на срок от одного до трех лет. В Латвии предусмотрен четырехмесячный период с возможностью обратиться за продлением вида на жительство на срок до девяти месяцев для поиска работы.
По мнению эксперта, подобные различия могут иметь решающее значение. Молодой специалист, который видит реальные перспективы трудоустройства, с большей вероятностью останется в стране после окончания университета.
В Латвии стало меньше университетов и академий
За последние полтора десятилетия изменилась и сама система высшего образования. В начале 2009/2010 учебного года в Латвии работали 32 высших учебных заведения и 24 колледжа. К 2025/2026 учебному году осталось 24 вуза и 21 колледж. Общее количество учреждений сократилось с 56 до 45.
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Часть вузов не закрылась полностью, а вошла в состав более крупных университетов. Например, Рижскую педагогическую академию присоединили к Латвийскому университету, а Латвийскую морскую академию, Лиепайский университет и Резекненскую технологическую академию включили в структуру Рижского технического университета. Латвийскую академию спортивной педагогики интегрировали в Рижский университет имени Страдиня.
Однако, как отмечает Цинис, объединение учебных заведений не всегда проходит без последствий. Могут измениться программы, организация практических занятий, состав преподавателей и сотрудничество с работодателями. Если при реорганизации продается или утрачивается специализированное оборудование, восстановить прежние возможности бывает сложно.
Особенно критично эксперт оценивает ликвидацию Латвийской полицейской академии.
"На мой взгляд, ликвидация Латвийской полицейской академии была серьезной стратегической ошибкой", - считает он.
Передача учебных программ и оборудования Латвийскому университету позволила студентам продолжить образование, однако страна лишилась самостоятельного центра подготовки и исследований в полицейской сфере.
Сегодня правоохранительным органам необходимы специалисты по цифровым доказательствам, анализу данных, расследованию киберпреступлений и использованию искусственного интеллекта. По мнению Циниса, для развития таких направлений особенно важна тесная связь образования с практической работой полиции.
На высшее образование тратят сравнительно мало
Еще одна проблема - финансирование. По данным ОЭСР, государственные расходы Латвии на образование всех уровней, от начального до высшего, сократились с 4,6% валового внутреннего продукта (ВВП) в 2015 году до 3,4% в 2023 году. Для сравнения, в странах ОЭСР средний показатель за тот же период снизился значительно меньше - с 4,4 до 4,2%.
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Непосредственно на высшее образование Латвия в 2023 году направляла около 0,5% ВВП. Расходы на одного студента были примерно на четверть ниже среднего уровня стран ОЭСР.
Цинис подчеркивает, что без стабильного финансирования университетам трудно обновлять лаборатории, привлекать исследователей, развивать научные программы и предлагать студентам образование, соответствующее современным требованиям.
При этом, по мнению эксперта, доступ к государственной и европейской поддержке должен зависеть прежде всего от качества проектов, а не от того, является университет государственным или частным. Если частный вуз предлагает перспективную научную разработку или образовательную программу, он также должен иметь возможность претендовать на финансирование.
Иностранные студенты могут принести Латвии гораздо больше, чем деньги
Есть и положительная тенденция: Латвия привлекает все больше иностранных студентов.
В 2014 году в стране насчитывалось 5293 международных мобильных студента, а в 2025/2026 учебном году - уже около 11,9 тысячи. По данным ОЭСР, в 2024 году иностранные студенты составляли примерно 14% всех учащихся латвийских вузов.
По словам Циниса, их вклад не ограничивается оплатой обучения, арендой жилья или повседневными расходами. Например, латвийский студент знакомится в университете с однокурсником из другой страны. Через несколько лет один из них открывает предприятие и решает выйти на зарубежный рынок. Бывший однокурсник может помочь найти партнеров, разобраться в местных особенностях бизнеса и наладить контакты.
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Такие связи способны приносить пользу латвийской экономике спустя много лет после окончания учебы. При этом их практически невозможно учесть в обычной статистике расходов иностранных студентов.
Эксперт считает недальновидным рассматривать приезжающих учиться иностранцев исключительно через призму миграции и безопасности. Контроль за качеством образования необходим, но нельзя забывать и о возможной экономической пользе.
Что Латвия рискует потерять
Если страна не сможет конкурировать на международном образовательном рынке, последствия, по мнению Циниса, будут ощущаться далеко за пределами университетских аудиторий.
Молодые специалисты будут получать образование за рубежом, устраиваться там на работу, создавать предприятия и участвовать в исследованиях. В результате их знания и труд будут помогать развиваться экономикам других государств. При таком сценарии Латвия рискует все больше зависеть от иностранных технологий и разработок вместо того, чтобы создавать собственные.
Особенно это касается отраслей, в которых у страны уже есть опыт и потенциал: биомедицины, инженерных наук, информационных технологий, энергетики, сельского и лесного хозяйства, пищевой промышленности.
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Однако эксперт не считает подобное будущее неизбежным. Число студентов в последние годы снова начало расти, иностранцы продолжают выбирать латвийские вузы, а в стране сохранились научные направления, способные стать основой для экономического развития.
Для этого, считает Цинис, необходимы стабильное финансирование высшего образования, поддержка научных исследований, равные возможности для государственных и частных университетов, а также понятные перспективы трудоустройства выпускников.
"Трудность заключается не в создании новых идей, а в освобождении от старых", - напоминает эксперт слова экономиста Джона Мейнарда Кейнса.
По мнению Циниса, Латвии пора перестать воспринимать высшее образование исключительно как статью расходов. От того, сколько страна готова вкладывать в знания и подготовку специалистов, во многом зависит ее экономическое будущее.