"Это была ошибка": эксперт объяснил, почему Латвии не стоило ликвидировать Полицейскую академию

Еще одна проблема - финансирование. По данным ОЭСР, государственные расходы Латвии на образование всех уровней, от начального до высшего, сократились с 4,6% валового внутреннего продукта (ВВП) в 2015 году до 3,4% в 2023 году. Для сравнения, в странах ОЭСР средний показатель за тот же период снизился значительно меньше - с 4,4 до 4,2%.