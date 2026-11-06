Экс-сотрудницу Национальных вооруженных сил не отправят в тюрьму за хищение более 113 000 евро
Более 113 000 евро исчезли из государственного бюджета из-за фиктивных поставок продуктов для латвийской армии. Бывшая сотрудница НВС Инга Каминска, которую суд признал виновной в мошенничестве, избежала тюрьмы: вместо четырех лет ей назначили пробационный надзор.
Рижский окружной суд пересмотрел наказание Каминской, признав ее виновной в злоупотреблении служебным положением, подделке документов и мошенничестве при закупках продуктов питания для армии. Вместо ранее назначенных четырех лет лишения свободы ей определили пробационный надзор сроком на три года и 11 месяцев. Кроме того, суд постановил конфисковать ее автомобиль. При расчете срока пробационного надзора учли время, проведенное под стражей.
Таким образом, Каминской не придется отбывать реальный тюремный срок. Решение суда можно обжаловать в кассационном порядке в течение десяти рабочих дней. Полный текст решения должен быть доступен 24 ноября.
Ранее Каминская и ее адвокат Лига Цируле подали апелляцию на решение Рижского районного суда. Они просили отменить четырехлетний тюремный срок и назначить наказание, не связанное с реальным лишением свободы.
Согласно публично доступной информации, Каминская занимала должность начальника продовольственного склада группы продовольственного обеспечения роты снабжения третьего регионального центра командования материально-технического обеспечения НВС.
Как ранее сообщала прокуратура, преступная схема действовала с 15 марта 2022 года по 1 марта 2023 года. При оформлении заказов на продукты у одного из поставщиков Каминская указывала, какие товары и в каком количестве действительно должны поступить в армию. Одновременно она давала указания, какие продукты фактически поставлять не нужно, но следует фиктивно указать в накладных как доставленные.
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Речь идет о компании SIA Lanekss, которая на протяжении многих лет поставляла продукты для армии. В общей сложности были подделаны 169 накладных. Каминская передавала их в бухгалтерию НВС для оплаты, после чего на банковский счет компании перечислили 113 519 евро за продукты, которые в действительности не были поставлены.
В деле также фигурировали две частные лица. Их уголовное преследование было выделено в отдельное производство. В конце 2024 года они и представитель компании заключили соглашения о признании вины и наказании.
Двое сотрудников Lanekss получили по три года лишения свободы условно, а также денежные штрафы в размере 49 000 евро. Самой компании назначили принудительную меру воздействия на сумму 101 500 евро. Кроме того, в пользу Национальных вооруженных сил была выплачена компенсация материального ущерба в размере 100 658 евро.