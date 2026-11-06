Экс-сотрудницу Национальных вооруженных сил не отправят в тюрьму за хищение более 113 000 евро

Как ранее сообщала прокуратура, преступная схема действовала с 15 марта 2022 года по 1 марта 2023 года. При оформлении заказов на продукты у одного из поставщиков Каминская указывала, какие товары и в каком количестве действительно должны поступить в армию. Одновременно она давала указания, какие продукты фактически поставлять не нужно, но следует фиктивно указать в накладных как доставленные.