Конфликт в рижской поликлинике со студентками-медиками: "Два-три нарушения - и нас уволят"

"Я хочу продолжать работать. Мне нравится моя работа. Я была в шоке, не понимала, почему вообще это происходит. Нам заявили: если не хотите подписывать соглашение, будете работать так, чтобы вас можно было уволить по правилам. Когда мы не сможем выйти на работу, это будет считаться нарушением. Два или три нарушения - и нас просто смогут уволить", - утверждает девушка.