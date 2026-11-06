Конфликт в рижской поликлинике со студентками-медиками: "Два-три нарушения - и нас уволят"
Сотрудницы рижской поликлиники MFD Možums-1, которые одновременно учатся на врачей, не понимают, почему руководство хочет от них избавиться. По словам одной из работниц, после отказа подписать соглашение о прекращении трудовых отношений начальство пригрозило составить такой рабочий график, который невозможно будет совмещать с учебой, а затем уволить за его несоблюдение.
В редакцию программы "Bez Tabu" обратилась будущий врач, которая совмещает учебу в медицинском вузе с работой в рижской поликлинике MFD Možums-1. Девушка пожелала сохранить анонимность. В разговоре с журналистами она также представляла интересы своей коллеги. Обе считают действия руководства поликлиники несправедливыми и не понимают, почему от них пытаются избавиться.
"Я начала слышать, что одного человека уволили, потом другого. Конечно, я переживала: что будет с нами? Нам дали документ и сказали: подписывайте! Я сразу заметила, что это соглашение о расторжении трудовых отношений по взаимному согласию. Никто заранее не предупреждал, что есть такие планы", - рассказала сотрудница.
Всего такой документ получили три работницы. Две из них отказались подписывать соглашение о прекращении трудовых отношений, которое не предусматривало выплаты компенсации. По словам одной из девушек, после отказа руководство пригрозило установить график, несовместимый с учебой. Она расценивает это как угрозы и эмоциональное давление.
"Я хочу продолжать работать. Мне нравится моя работа. Я была в шоке, не понимала, почему вообще это происходит. Нам заявили: если не хотите подписывать соглашение, будете работать так, чтобы вас можно было уволить по правилам. Когда мы не сможем выйти на работу, это будет считаться нарушением. Два или три нарушения - и нас просто смогут уволить", - утверждает девушка.
В Государственной инспекции труда (VDI) программе "Bez Tabu" пояснили, что работник имеет полное право отказаться от подписания соглашения о прекращении трудовых отношений. "Если человек не подписывает соглашение, он продолжает работать и выполнять обязанности, предусмотренные трудовым договором", - объяснила руководитель Рижского регионального управления Государственной инспекции труда Байба Пукукалне.
Комментируя предполагаемые угрозы со стороны руководства, представитель инспекции отметила, что без доказательств оценить подобные заявления невозможно. Поэтому она посоветовала записывать разговоры с начальством, чтобы при необходимости использовать записи в качестве доказательств.
Если работодатель требует выполнять больший объем работы, чем предусмотрено трудовым договором, об этом следует сообщить в инспекцию. По словам Пукукалне, если сотрудник добросовестно выполняет свои договорные обязанности, оснований для беспокойства у него быть не должно.
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Журналисты "Bez Tabu" без предварительного согласования посетили поликлинику, где поговорили с ее руководителем Уной Звейниеце. Однако после того, как высшее руководство MFD Veselības grupa узнало о визите съемочной группы, оно запретило использовать в сюжете высказывания руководительницы медицинского учреждения. Поэтому журналистам пришлось пересказать ее позицию своими словами.
По словам Звейниеце, эти сотрудницы не могут совмещать учебу с работой таким образом, чтобы это не отражалось на деятельности поликлиники и пациентах. Она утверждает, что девушки пропускают работу, из-за чего процедурный кабинет, в котором они трудятся, часто оказывается недоступен для посетителей.
Руководитель поликлиники отвергла обвинения в угрозах составить заведомо невыполнимый график. По ее словам, сотрудницам лишь объяснили, что если они откажутся подписывать соглашение об увольнении и продолжат работать, то должны будут соблюдать график, с которым согласились при трудоустройстве. Сейчас, как утверждает Звейниеце, они этого не делают.
Однако обратившаяся к журналистам сотрудница уверяет, что проблемы начались после недавней смены руководства филиала, когда поликлинику возглавила Звейниеце. При прежнем руководстве претензий к их работе не возникало.
По словам девушки, раньше график корректировали таким образом, чтобы будущие врачи могли посещать занятия, а работа процедурного кабинета при этом не страдала. Нагрузку разумно распределяли между другими сотрудниками.
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Она также подчеркнула, что всегда старалась идти навстречу работодателю: подменяла заболевших коллег, помогала в других кабинетах, а летом, когда занятий не было, работала значительно больше, чтобы остальные сотрудники могли уходить в отпуск.
"Когда я подписывала договор, в котором было указано большое количество рабочих часов, я сразу предупредила, что учусь. Я этого не скрывала. Спросила, что будет, если не смогу отработать все эти часы. Меня успокоили и сказали, что это формальность, поскольку бухгалтерии нужно примерно знать, сколько часов работает сотрудник", - рассказала девушка.
По ее словам, такой договор подписали и другие коллеги. Долгое время никаких проблем не возникало, однако теперь новая руководительница требует придерживаться предусмотренного документом графика. "Раньше мы понимали, что работодателю со студентами немного сложнее, поэтому старались максимально помогать. Мы всегда были активными. Помогали в других кабинетах, выполняли больше работы, чем предусмотрено нашими должностными обязанностями. Никогда не говорили, что это слишком много. Когда мы были нужны на работе, мы всегда были там, где нас ждали", - подчеркнула сотрудница.
В Государственной инспекции труда пояснили, что в случае увольнения сотрудницы смогут отстаивать свои права в суде. При этом Байба Пукукалне считает, что подобного конфликта можно было бы избежать, если бы стороны смогли нормально договориться друг с другом.
Позднее администрация MFD Veselības grupa направила программе "Bez Tabu" письменный комментарий. "В MFD Veselības grupa регулярно оцениваются и совершенствуются процессы организации труда, чтобы обеспечить эффективную работу предприятия и качественное предоставление медицинских услуг. Компания не поддерживает никаких форм некорректного отношения к сотрудникам, а процессы управления персоналом организуются в соответствии с требованиями нормативных актов и принципами профессиональной этики. Внутренние кадровые вопросы компании мы публично не комментируем", - говорится в заявлении администрации.