Русскоязычные жители Латвии по-прежнему чувствуют себя чужими? Эксперты указали на проблему
В Латвии по-прежнему сохраняются статистически значимые различия в ощущении принадлежности к государству в зависимости от языка, на котором люди говорят в семье. Об этом в четверг, 5 ноября, на конференции Фонда интеграции общества (SIF) "Сплоченное общество во времена перемен: новый подход к будущему" заявила руководитель Центра исследований безопасности и инноваций Латвийской национальной академии обороны Иева Берзиня.
По мнению Берзини, основой сплоченного общества могли бы стать ценности, закрепленные в Конституции Латвии: государственный суверенитет и территориальная целостность, принципы демократии и республики, народовластие, предполагающее гражданское и политическое участие, а также принципы правового, социально ответственного и национального государства.
Исследовательница признала, что различия в отношении к государству, которые на протяжении многих лет наблюдаются между людьми в зависимости от языка общения в семье, остаются проблемой, требующей решения. Одной из причин Берзиня назвала влияние России, в том числе через многолетнюю доступность медиаконтента, соответствующего идеологическим установкам российского режима, а также через политику в отношении соотечественников. По ее мнению, без такого внешнего влияния формирование сплоченного общества в Латвии происходило бы успешнее.
Берзиня также считает, что общественной сплоченности вредят глобальные информационные и коммуникационные технологии, алгоритмы которых способствуют поляризации общества. При этом подобное влияние характерно не только для Латвии.
Одним из возможных решений исследовательница назвала повышение политической грамотности населения. По ее словам, чаще обсуждается важность медиаграмотности для снижения влияния российской дезинформации, однако медиаграмотность не может быть эффективной без более глубокого понимания политических процессов.
В качестве положительной тенденции Берзиня привела результаты опросов, согласно которым около 60% жителей готовы участвовать в укреплении основ государства невоенными способами, а примерно 30% - в военной форме. Она подчеркнула, что среди готовых к невоенному участию есть и люди, для которых русский язык является родным. Исследовательница видит в этом значительный потенциал и считает, что в Латвии можно развивать систему невоенного участия населения, например расширяя инициативу сторонников Земессардзе.
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В ходе дискуссии "SIF на пути к "Латвии 2050": развитие системы общественной сплоченности, объединяющей людей, отрасли и возможности" председатель Совета общественных электронных СМИ Санита Уплея-Егермане отметила, что среди молодых людей, родившихся после восстановления независимости Латвии и получивших образование в стране, но выросших в русскоязычных семьях, есть те, чьи взгляды еще необходимо менять путем убеждения. При этом она не уверена, что добиться этого удастся.
По словам Уплеи-Егермане, эти молодые люди оказались в сложной ценностной ситуации: Россия ведет войну, утверждая, что делает это от имени русского народа, тогда как в Латвии эти действия решительно осуждаются.
Говоря об изменениях в медиасреде и влиянии социальных сетей, Уплея-Егермане предположила, что ситуация будет становиться еще сложнее. При этом, по ее оценке, роль традиционных и общественных СМИ будет возрастать, особенно в вопросах укрепления конституционных ценностей, демократии и свободы слова.
В свою очередь заместитель директора Государственной канцелярии по вопросам государственного развития, руководитель Департамента межведомственной координации Петерис Вилкс обратил внимание на чрезвычайно высокий уровень неравенства доходов в Латвии, который статистически связан с показателями общественной сплоченности.
Ранее сообщалось, что в четверг Фонд интеграции общества представил результаты исследования "Радар общественной сплоченности 2026". Согласно данным опроса, лишь 61% жителей чувствуют, что их принимают в Латвии. Это на семь процентных пунктов меньше, чем в 2023 году.
Представляя результаты исследования, сотрудница центра общественной политики Providus Ивета Кажока подчеркнула важность ощущения принятия для сплоченности общества. По ее словам, люди, которые чувствуют себя принятыми в Латвии, чаще ощущают принадлежность к стране, больше доверяют окружающим, видят больше общего с другими людьми и положительнее оценивают равенство возможностей. При этом исследовательница подчеркнула, что обнаруженные статистические связи не позволяют установить причины и следствия.
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Особое внимание Кажока уделила молодежи. Согласно результатам исследования, жители в возрасте от 18 до 30 лет чаще, чем участники опроса в возрасте от 50 до 75 лет, считают, что их голос имеет значение в Латвии, и чаще видят равные возможности добиться успеха в жизни. По словам исследовательницы, молодые люди из русскоязычных семей также видят в Латвии возможности для культурного, образовательного и экономического развития.
Однако Кажока выразила обеспокоенность тем, что как молодые, так и пожилые жители, говорящие в семье по-русски, одинаково редко чувствуют себя принятыми в Латвии.
"Радар общественной сплоченности" - разработанный Фондом интеграции общества инструмент мониторинга, включающий 29 показателей в трех сферах: идентичность и принадлежность, социальные отношения, а также экономическая солидарность и равенство возможностей.
Исследование проводил центр изучения рынка и общественного мнения SKDS. С 13 по 25 марта 2026 года специалисты опросили очно и через интернет 2007 постоянных жителей Латвии в возрасте от 18 до 75 лет.