Русскоязычные жители Латвии по-прежнему чувствуют себя чужими? Эксперты указали на проблему

Исследовательница признала, что различия в отношении к государству, которые на протяжении многих лет наблюдаются между людьми в зависимости от языка общения в семье, остаются проблемой, требующей решения. Одной из причин Берзиня назвала влияние России, в том числе через многолетнюю доступность медиаконтента, соответствующего идеологическим установкам российского режима, а также через политику в отношении соотечественников. По ее мнению, без такого внешнего влияния формирование сплоченного общества в Латвии происходило бы успешнее.