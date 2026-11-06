Почему Литва зарабатывает на России, а мы нет? Шлесерс сравнил латвийские и литовские порты

В качестве примера Шлесерс привел Литву, которая, по его утверждению, получает значительные доходы от транзита грузов в Калининградскую область. Политик заявил, что благодаря таким перевозкам литовская железная дорога располагает большими финансовыми ресурсами, часть которых направляется на поддержку портовой отрасли. Это позволяет литовским портам устанавливать тарифы, с которыми латвийским конкурентам трудно соперничать. "Они все эти годы, в том числе и во время войны, перевозят эти кровавые российские грузы по тарифам в пять-десять раз выше обычных. Литовская железная дорога буквально купается в деньгах. Эти средства направляются в порты, которые предлагают самые низкие тарифы, с которыми наши порты не могут конкурировать", - утверждает Шлесерс.