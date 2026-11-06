Почему Литва зарабатывает на России, а мы нет? Шлесерс сравнил латвийские и литовские порты
Латвия теряет конкурентоспособность в транзитной отрасли, пока Литва зарабатывает на перевозках российских грузов. Такую оценку ситуации дал лидер партии "Латвия на первом месте" Айнар Шлесерс, раскритиковав непоследовательность правительства.
Выступая в эфире программы "Naudas cena" на TV24, Шлесерс заявил, что латвийская политика в отношении портов, железной дороги и транзита не имеет четкого направления. По его мнению, если власти действительно намерены полностью отказаться от экономических связей, связанных с Россией, им следует открыто признать последствия такого курса и принять соответствующие решения. "Политика очень непоследовательная. Если кто-то хотел остановить транзит, правительство могло принять решение: мы закрываем латвийские порты, мы закрываем железную дорогу. Это было бы смелое решение. Но такого решения принято не было", - сказал политик.
При этом Шлесерс считает, что закрытие портов было бы ошибкой с точки зрения долгосрочных интересов страны. Он напомнил, что у Латвии есть три морских порта, которые обеспечивают ей важное географическое преимущество, тогда как многие государства вообще не имеют выхода к морю.
"У нас три порта, которые даны Богом, ведь есть страны, у которых вообще нет портов. И в этой ситуации говорить, что нужно закрыть порты только потому, что сегодня нам не нравится политика, проводимая в России? Мы должны смотреть на то, что будет через 100 лет, через 200 лет", - заявил Шлесерс.
В то же время он признал, что у Латвии сейчас недостаточно грузов, чтобы полноценно поддерживать работу всех трех портов. По его словам, страна должна не просто рассчитывать на восстановление прежних экономических связей, а активно искать новые направления и источники грузопотоков.
В качестве примера Шлесерс привел Литву, которая, по его утверждению, получает значительные доходы от транзита грузов в Калининградскую область. Политик заявил, что благодаря таким перевозкам литовская железная дорога располагает большими финансовыми ресурсами, часть которых направляется на поддержку портовой отрасли. Это позволяет литовским портам устанавливать тарифы, с которыми латвийским конкурентам трудно соперничать. "Они все эти годы, в том числе и во время войны, перевозят эти кровавые российские грузы по тарифам в пять-десять раз выше обычных. Литовская железная дорога буквально купается в деньгах. Эти средства направляются в порты, которые предлагают самые низкие тарифы, с которыми наши порты не могут конкурировать", - утверждает Шлесерс.
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По его словам, речь идет примерно о десяти миллионах тонн грузов, которые перевозятся в Калининград с согласия Литвы и европейских структур. Политик также напомнил, что Литва ранее прагматично принимала решения, затрагивавшие российские экономические интересы, в частности закрыла предприятие Mažeikių nafta для российских поставок. Таким образом, считает Шлесерс, соседняя страна одновременно демонстрирует политическую принципиальность и умеет извлекать экономическую выгоду из доступных ей возможностей.
Еще один вопрос, который политик поднял в эфире, - привлечение иностранных инвестиций. Он обратил внимание на недавний визит государственного секретаря США Марко Рубио в Узбекистан и объявленные договоренности об инвестициях в Центральную Азию на сумму 12 миллиардов долларов. Шлесерс задался вопросом, почему стратегический партнер Латвии направляет столь значительные средства в этот регион, но не предлагает сопоставимых инвестиций самой Латвии.
Ведущий программы поинтересовался, не разочаровались ли уже многие люди, пытавшиеся привлечь инвестиции в Латвию по подобной модели. Шлесерс ответил, что сам уже сталкивался с такими трудностями, однако считает, что страна должна продолжать работать над привлечением капитала.
В завершение политик вновь вернулся к отношениям с Россией и последствиям санкционной политики. По его прогнозу, даже если война закончится в ближайшее время, восстановление экономических связей не произойдет быстро. "Я считаю, что даже если война закончится завтра, санкции и все эти проблемы с Россией останутся еще на десять лет. Мы не сможем нормально сотрудничать, ничего не сможем", - заявил Шлесерс.