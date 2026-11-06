В одном из краев Латвии будут платить особые стипендии студентам-стоматологам
Вступили в силу изменения в муниципальных обязательных правилах "О поддержке привлечения специалистов в крае Алуксне".
Чтобы в будущем в Алуксненском крае были доступны качественные стоматологические услуги, самоуправление дополнило существующую поддержку по привлечению специалистов новым видом — ежемесячной стипендией студенту стоматологии.
Стипендию может получать студент очной формы обучения, который после 3-го года продолжает учебу на втором цикле профессиональной учебной программы "Стоматология" Рижского университета Страдиня.
Получая поддержку самоуправления, студент после окончания учебы обязан выполнить обязательства, указанные в договоре, в том числе обеспечивать государственно оплачиваемые стоматологические услуги в Алуксненском крае, отработав по основной специальности не менее пяти лет после окончания учебного заведения, а также задекларировать свое место жительства в крае на весь указанный период.
С полным текстом обязательных правил можно ознакомиться на www.likumi.lv или в разделе Самоуправление/Документы/Обязательные правила на сайте самоуправления www.aluksne.lv.