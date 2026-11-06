В одном из краев Латвии будут платить особые стипендии студентам-стоматологам

Получая поддержку самоуправления, студент после окончания учебы обязан выполнить обязательства, указанные в договоре, в том числе обеспечивать государственно оплачиваемые стоматологические услуги в Алуксненском крае, отработав по основной специальности не менее пяти лет после окончания учебного заведения, а также задекларировать свое место жительства в крае на весь указанный период.