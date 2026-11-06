Возможны болезненные изменения - тысячи людей в Латвии могут лишиться части своих нынешних пособий
Люди с инвалидностью в Латвии могут лишиться права на полностью бесплатный проезд в общественном транспорте. Вместо нынешней 100-процентной льготы им предлагают оставить только 70% - за каждую поездку придется платить. Особенно сильно это может ударить по семьям с детьми.
В правительственных кругах обсуждается возможность сократить льготы на проезд в общественном транспорте для людей с инвалидностью и сопровождающих их лиц. Министерство сообщения рассматривает вариант, при котором вместо полностью бесплатных поездок им придется оплачивать 30% стоимости билета. Как выяснили журналисты 360TV Ziņas, такое предложение рассматривается в качестве одного из способов сократить финансовый дефицит в сфере общественного транспорта.
Сейчас люди с инвалидностью первой и второй групп, дети с инвалидностью и сопровождающие их лица имеют право на 100-процентную скидку на проезд. Однако обсуждаемый план предусматривает снижение максимального размера льготы до 70%. Это означает, что за каждую поездку перечисленным категориям пассажиров придется платить 30% стоимости билета.
Идея уже вызвала резкую реакцию со стороны общественных организаций. Руководитель объединения людей с инвалидностью и их друзей Apeirons Иварс Балодис считает, что аргументы министерства о подорожании топлива и инфляции не учитывают реальное положение людей с особыми потребностями.
"Нужно помнить, что есть группы людей с инвалидностью, которым приходится особенно тяжело. Есть люди, которые работают, учатся, для которых мобильность имеет решающее значение. Если единственные аргументы заключаются в том, что все подорожало, топливо стоит дороже и выросла инфляция, то все это в такой же степени - а, на мой взгляд, даже в еще большей мере - касается людей с инвалидностью, а не только самой системы", - подчеркнул Балодис.
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В объединении Apeirons обращают внимание, что особенно серьезно изменения могут затронуть семьи, в которых растут дети с инвалидностью. Регулярные поездки к врачам и в образовательные учреждения необходимы как самим детям, так и их родителям. Поэтому даже частичная оплата билетов увеличит расходы таких семей и может осложнить доступ к необходимым услугам.