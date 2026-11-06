Возможны болезненные изменения - тысячи людей в Латвии могут лишиться части своих нынешних пособий

"Нужно помнить, что есть группы людей с инвалидностью, которым приходится особенно тяжело. Есть люди, которые работают, учатся, для которых мобильность имеет решающее значение. Если единственные аргументы заключаются в том, что все подорожало, топливо стоит дороже и выросла инфляция, то все это в такой же степени - а, на мой взгляд, даже в еще большей мере - касается людей с инвалидностью, а не только самой системы", - подчеркнул Балодис.