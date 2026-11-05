Вильнюс пытается уговорить Вашингтон открыть в Литве военную базу

"Мы должны согласовать пакет между всеми ведомствами, это не только вопрос Министерства обороны, это и социальные вопросы, то же самое, что у нас с немецкой бригадой, поэтому эта работа выполнена, мы никуда не опаздываем, и это я тоже хочу отметить, и самое главное, чтобы все предложения были конструктивными, попадающими в десятку, чего мы очень хотели бы", - пояснил он.