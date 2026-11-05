Вильнюс пытается уговорить Вашингтон открыть в Литве военную базу
Литва подготовила свой пакет предложений по постоянной дислокации американских войск в стране, однако еще не представила его Вашингтону - сейчас идет согласование предложений между ведомствами, сообщил литовский министр обороны Робертас Каунас.
"Работа выполнена. Сейчас мы согласовываем последние детали. (...) Вчера у меня была возможность поговорить с господином Мэтью Уитакером (послом США при НАТО — BNS) о таких возможных инициативах. Технические дискуссии продолжаются, решений пока точно нет, но совет был - давайте говорить и искать наилучшее решение", - сказал Каунас.
"Мы должны согласовать пакет между всеми ведомствами, это не только вопрос Министерства обороны, это и социальные вопросы, то же самое, что у нас с немецкой бригадой, поэтому эта работа выполнена, мы никуда не опаздываем, и это я тоже хочу отметить, и самое главное, чтобы все предложения были конструктивными, попадающими в десятку, чего мы очень хотели бы", - пояснил он.
Помимо прочего, министр подчеркнул, что на этой неделе в США прошли выборы: "Меняются люди, принимающие решения на законодательном уровне, поэтому мы спокойно делаем свою работу и главное - все сделать правильно".
В начале октября президент США Дональд Трамп заявил, что американцы рассмотрят идею создания постоянной военной базы в Литве.
Премьер Миндаугас Синкявичюс ранее говорил, что Литва готова принять американских военных на постоянной основе и покрыть расходы на создание постоянной базы в стране, если американцы примут такое решение.
В настоящее время американские военнослужащие находятся в Литве на ротационной основе с перерывами каждые девять месяцев с 2014 года.