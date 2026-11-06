Специалисты рассказали, почему в Латвии резко подскочила стоимость электроэнергии

Эксперты поясняют, что в первые дни ноября резкое подорожание электроэнергии наблюдалось по всей Европе. Главным фактором стал вызванный конфликтом вокруг Ирана рост цен на природный газ на международном рынке, который увеличил затраты на производство электроэнергии на теплоэлектростанциях. С наступлением холодов эти станции необходимы для покрытия растущего спроса на электричество и компенсации сокращающейся выработки из возобновляемых источников.