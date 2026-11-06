Специалисты рассказали, почему в Латвии резко подскочила стоимость электроэнергии
Резкий рост цен на электроэнергию в Европе в начале ноября был вызван главным образом подорожанием природного газа из-за конфликта вокруг Ирана, а также увеличением спроса на электричество и снижением выработки энергии из возобновляемых источников. Об этом заявили в компании Augstsprieguma tīkls (AST).
За первые пять дней ноября средняя цена электроэнергии на оптовом рынке Латвии составила 255 евро за мегаватт-час (МВт·ч), что более чем вдвое превышает средний уровень октября.
Эксперты поясняют, что в первые дни ноября резкое подорожание электроэнергии наблюдалось по всей Европе. Главным фактором стал вызванный конфликтом вокруг Ирана рост цен на природный газ на международном рынке, который увеличил затраты на производство электроэнергии на теплоэлектростанциях. С наступлением холодов эти станции необходимы для покрытия растущего спроса на электричество и компенсации сокращающейся выработки из возобновляемых источников.
В Латвии с конца октября также начала работать крупнейшая газовая электростанция – Рижская ТЭЦ-2. Если в октябре солнечные и ветровые электростанции в странах Балтии произвели 40% от объема потребленной электроэнергии, то с начала ноября они обеспечили уже только 20%.
С начала ноября страны Балтии импортировали треть необходимой электроэнергии со скандинавского рынка, где цены ниже, особенно в Финляндии. Однако мощности межгосударственных соединений недостаточно, чтобы заменить дорогостоящую выработку теплоэлектростанций.
Ранее Otkrito.lv писал о том, что и без этого скачка цен электричество в Латвии одно из самых дорогих в Евросоюзе.