На это я пойти не могу: итальянский шеф-повар отказался готовить пиццу с ананасом и лишился работы

История произошла в ресторане La Costa в штате Квинсленд. В мае Тамбуреллу уволили спустя две недели после разговора с руководством, которое было недовольно его поведением. Одним из поводов стал отказ готовить пиццу с ананасом: повар настаивал, что не обязан выполнять распоряжения, если они противоречат его культурным убеждениям. Причем это был уже третий подобный случай за четыре года. Ранее он просил своего начальника проверить и убедиться в том, "насколько важно для итальянцев не добавлять ананас в пиццу".