На это я пойти не могу: итальянский шеф-повар отказался готовить пиццу с ананасом и лишился работы
В Австралии итальянский шеф-повар Давид Тамбурелла трижды за четыре года отказывался готовить пиццу с ветчиной и ананасом, считая это оскорблением национальной культуры и кухни. В итоге он лишился работы, сообщает BBC.
История произошла в ресторане La Costa в штате Квинсленд. В мае Тамбуреллу уволили спустя две недели после разговора с руководством, которое было недовольно его поведением. Одним из поводов стал отказ готовить пиццу с ананасом: повар настаивал, что не обязан выполнять распоряжения, если они противоречат его культурным убеждениям. Причем это был уже третий подобный случай за четыре года. Ранее он просил своего начальника проверить и убедиться в том, "насколько важно для итальянцев не добавлять ананас в пиццу".
Однако претензии работодателя касались не только кулинарных убеждений. Руководство также было недовольно манерой общения повара, использованием ненормативной лексики и напряженной атмосферой на рабочем месте.
Тамбурелла попытался оспорить увольнение, обратившись в австралийскую Комиссию по справедливым трудовым отношениям. Но проиграл: его заявление признали поданным с опозданием.
Любопытно, что конфликт разгорелся в Квинсленде - штате, который обеспечивает все коммерческое производство ананасов в Австралии. Здесь даже есть знаменитая туристическая достопримечательность - 16-метровый "Большой ананас", возле которого отдыхающие охотно фотографируются.
Сам повар, судя по всему, рассчитывал, что ресторан поможет ему получить рабочую визу с перспективой постоянного проживания в Австралии. После увольнения это оформление прекратилось.
Теперь Тамбурелла работает в другом ресторане Брисбена. Журналисты BBC заметили, что ананаса в меню нового заведения нет. Возможно, на этот раз повару удалось найти гастрономическое взаимопонимание с работодателем.