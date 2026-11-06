В Даугавпилсе люди массово выкупают квартиры у самоуправления. Кому позволено это делать?
Как сообщает самоуправление Даугавпилса за последние два года интерес даугавпилчан к выкупу муниципальных квартир существенно вырос. Самоуправление в свою очередь предлагает гибкие графики платежей и обеспечивает юридическое сопровождение сделки.
Всего с 1 ноября 2024 года по 1 ноября 2026 года в самоуправление Даугавпилса поступило 240 заявлений о выкупе от нанимателей жилых помещений и членов их семей, заключено 124 договора купли-продажи. Остальные заявления находятся в работе: проводится оценка и принимаются решения.
Самоуправление отмечает, что одна из причин роста интереса заключается в том, что с 1 марта 2025 года разрешено выкупать также арендуемые квартиры, предоставленные в качестве помощи в решении жилищного вопроса, которые раньше нельзя было приобрести в собственность. Согласно действующему регулированию, приобрести нельзя только служебные муниципальные квартиры и квартиры со статусом социальных.
Кто может подать заявление на выкуп квартиры?
Инициировать отчуждение недвижимости самоуправления может наниматель или член его семьи, желающий приобрести жилой дом, его идеальную долю или квартирную собственность в порядке, установленном статьей 45 Закона об отчуждении имущества публичного лица.
Выкупить арендуемый одноквартирный дом или квартирную собственность можно, если наниматель и члены его семьи заключили нотариально заверенное соглашение о том, кто из них приобретет этот дом или квартиру в собственность, а также если в суд не подан иск о расторжении договора найма.
По какой цене продаются квартиры?
Недвижимость продается по рыночной цене, которую по заказу думы определяет сертифицированный оценщик недвижимости.
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Результаты оценки рассматривает комиссия по отчуждению имущества, а утверждает дума. Услуги оценщика оплачивает самоуправление.
Выкуп возможен и в рассрочку на срок до пяти лет. За отсрочку платежа покупатель платит шесть процентов годовых от еще не выплаченной части покупной цены.
При нарушении сроков платежей, установленных договором купли-продажи в рассрочку, начисляются проценты за просрочку в размере 0,1% от просроченной суммы за каждый день задержки.
Как быстро квартира переходит в собственность покупателя?
Процесс может занять шесть и более месяцев. После подачи заявления следует период ожидания: сначала необходимо принять решение о передаче квартиры на отчуждение, затем сертифицированный оценщик проводит оценку и представляет ее думе. Результаты рассматривает и одобряет комиссия по приватизации и отчуждению жилых домов. После этого дума принимает решение о продаже, и заявителю предлагают приобрести квартиру.
Если до заключения договора купли-продажи планы нанимателя относительно выкупа квартиры изменятся, он может отказаться от дальнейшей процедуры и продолжить жить в муниципальной квартире на основании действующего договора найма.
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