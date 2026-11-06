В Даугавпилсе люди массово выкупают квартиры у самоуправления. Кому позволено это делать?

Самоуправление отмечает, что одна из причин роста интереса заключается в том, что с 1 марта 2025 года разрешено выкупать также арендуемые квартиры, предоставленные в качестве помощи в решении жилищного вопроса, которые раньше нельзя было приобрести в собственность. Согласно действующему регулированию, приобрести нельзя только служебные муниципальные квартиры и квартиры со статусом социальных.