День Лачплесиса в Риге: программа мероприятий 11 ноября и список перекрытых улиц
Сегодня, 11 ноября, Латвия отмечает День Лачплесиса - день памяти борцов за независимость страны. В Риге пройдут памятные церемонии, традиционное факельное шествие, бесплатные концерты и другие мероприятия.
Памятные мероприятия и традиционное факельное шествие
11 ноября в Латвии вспоминают победу латвийской армии над войсками Бермонта в 1919 году и чтят память людей, погибших в борьбе за независимость страны.
В Риге памятные мероприятия начнутся днем. В 13:00 на площади Свободы состоится торжественная смена почетного караула. Зрители увидят показательные выступления военнослужащих Национальных вооруженных сил, в которых также примут участие оркестр Земессардзе, танцевальный ансамбль Bramaņi и музыкант Янис Айшпурс. Мероприятие продлится до 14:00.
В 15:00 на Судрабкалниньше, на пересечении улицы Слокас и проспекта Курземес, состоится традиционная церемония памяти борцов за свободу.
Во второй половине дня на Рижском Братском кладбище зажгут памятные свечи, а в 16:40 от кладбища начнется факельное шествие. Его участники пройдут по улицам Вароню, Гауяс, Миера и Бривибас, затем по бульвару Бривибас, через площадь Бривибас и по улице Калькю.
В 18:00 у памятника Свободы состоится церемония чествования борцов за независимость, после которой шествие продолжится до набережной 11 Ноября. Затем возле Каменного моста на воды Даугавы спустят огненный плот, а у стены Рижского замка пройдет совместное исполнение песен под руководством мужского фольклорного коллектива Vilki.
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В течение всего дня возле Латвийского военного музея можно будет осмотреть выставку военной техники. Там же будет гореть памятный костер, организованный Министерством обороны и Национальными вооруженными силами.
В парке Узварас пройдет большой бесплатный концерт
Одним из главных вечерних мероприятий станет концерт "Rīga, mūžības skartā", который начнется в 19:00 возле парка Узварас, со стороны улицы Бариню. Вход для всех желающих бесплатный.
Программа концерта:
- 19:00 - выступление группы JUUK.
- 20:00 - выступление группы The Sound Poets.
- 21:00 - концертная программа "Rīga, mūžības skartā" композитора Яниса Лусенса.
В этом году концерт посвящен сразу двум юбилеям: 825-летию первого упоминания Риги в исторических источниках и 125-летию со дня рождения поэта Александра Чака.
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В основу заключительной концертной программы положена поэма Чака "Mūžības skartie" и его произведения, посвященные Риге. В ней выступят Ингус Улманис, Атис Иевиньш, Раймондс Целмс и Эрика Эглия-Гравеле. На сцену также выйдут музыканты под руководством Яниса Лусенса и танцевальный коллектив Lauga.
По словам продюсера мероприятия Зане Аушкапы, концерт призван объединить память о борцах за независимость с историей Риги и литературным наследием Александра Чака.
Какие еще концерты и мероприятия пройдут сегодня?
В 19:00 в культурном центре Ильгюциемс состоится концерт "Zinu, zinu tēva sētu" с участием актрисы Сигиты Евглевски-Плявини и гитариста Мариса Купчса. Вход бесплатный по пригласительным билетам, которые распространяются в кассах Biļešu paradīze.
В это же время в парке культурного дворца Зиемельблазма пройдет мероприятие "Dziesmas gaisma". Посетители смогут собраться у костров и вместе исполнить песни с Робертом Ошиньшем и Гатисом Ивансом.
В культурном центре Малая гильдия запланирован концерт "Gaidi mani atkal mājās tad, kad ievas ziedos plauks" с участием фольклорного коллектива Suitu vīri из Алсунги.
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В 19:00 в лютеранской церкви Риги в Торнякалнсе выступит оркестр Rīga с программой "Nesu gaismu". Для посещения необходим бесплатный пригласительный билет, который можно получить в кассах Biļešu paradīze.
В концертном зале Ave Sol пройдет традиционное мероприятие "Daugavmalā mierīgs vakars". В концертной программе "Mijkrēslis" примут участие смешанный хор имени Эмиля Дарзиньша, Рижский камерный хор Ave Sol и солисты.
В течение дня мероприятия, посвященные Дню Лачплесиса, состоятся и в Латвийском национальном историческом музее, расположенном в Рижском замке.
Какие улицы перекроют?
В связи с праздничными мероприятиями в Риге действуют ограничения движения, некоторые из которых вступили в силу еще 9 ноября.
Сегодня с 17:00 до полуночи будет закрыта набережная 11 Ноября на участке от Вантового до Каменного моста.
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В это время на улице Пилс от Полю гате до Домской площади, а также на участке Домской площади от улицы Пилс до улицы Екаба организуют двустороннее движение.
Из-за факельного шествия, которое начнется в 16:40, при необходимости будут ограничивать или полностью перекрывать движение по всему маршруту участников - на улицах Вароню, Гауяс, Миера, Бривибас, бульваре Бривибас, площади Бривибас и улице Калькю.
Кратковременные ограничения возможны и в других местах:
- С 08:30 до 10:15 - на площади Гердера.
- С 12:30 до 13:30 - на площади Бривибас.
- С 13:50 до 14:15 - на площади Пилс и прилегающей территории.
Возле Рижского Братского кладбища с 10:30 до 12:00 и с 17:00 до 19:30 движение будут регулировать на перекрестках улиц Айзсаулес и Гауяс, а также проспекта Межа и улицы Вароню.
Кроме того, с 12:30 до 13:30 при необходимости могут ограничить или закрыть движение водного транспорта по Городскому каналу от моста на улице Кришьяня Барона до пешеходного моста возле Бастионной горки.
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Улица Бариню уже закрыта на несколько дней
Из-за концерта возле парка Узварас с вечера 9 ноября закрыто движение в обоих направлениях на улице Бариню - от бульвара Узварас до разворотной площадки возле улицы Херманя. Ограничение будет действовать до 12:00 четверга, 12 ноября. На этом участке также запрещены остановка и стоянка автомобилей.
Перекрытие затронуло автобусные маршруты № 4, 7, 8, 21, 25, 38, 39 и 55, которые временно курсируют по измененным маршрутам в Агенскалнсе.
В обоих направлениях закрыты остановки Агенскална тиргус и Эдуарда Смилгя иела на улице Бариню. Временные остановки оборудованы на улице Маза Нометню, приблизительно возле дома № 27.
Где сегодня запрещена парковка?
В Риге уже действуют ограничения на остановку и стоянку автомобилей, связанные с праздничными мероприятиями.
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До 12:00 12 ноября автомобили нельзя оставлять на улице Маза Нометню от улицы Ояра Вациетиса до улицы Коклес, а также на улице Херманя от улицы Ояра Вациетиса до улицы Бариню.
Также со вчерашнего дня и до полуночи сегодня парковка запрещена на параллельном проезде набережной 11 Ноября от Полью гате до Бишкапа гате.
Сегодня, 11 ноября, дополнительные ограничения действуют на следующих участках:
- С 06:00 до 15:00 - на правой стороне бульвара Зигфрида Анны Мейеровица от улицы Смилшу до улицы Кришьяня Валдемара.
- С 07:00 до 11:00 - на площади Гердера.
- С 12:00 до полуночи - на правой стороне набережной 11 Ноября от Даугавс гате до Вантового моста.
- С 06:00 до 19:30 - по обеим сторонам улицы Айзсаулес, улицы Вароню от улицы Айзсаулес до дома № 3А, а также на парковке возле Первого Лесного кладбища на улице Айзсаулес.
Рижское самоуправление предупреждает, что автомобили, оставленные в местах, где действует запрет на парковку, при необходимости будут перемещены на другие разрешенные стоянки.
Водителей просят заранее планировать маршруты и учитывать возможные задержки. Актуальную информацию об изменениях в движении общественного транспорта можно найти на официальных информационных каналах Rīgas satiksme.