День Лачплесиса в Риге: программа мероприятий 11 ноября и список перекрытых улиц

Во второй половине дня на Рижском Братском кладбище зажгут памятные свечи, а в 16:40 от кладбища начнется факельное шествие. Его участники пройдут по улицам Вароню, Гауяс, Миера и Бривибас, затем по бульвару Бривибас, через площадь Бривибас и по улице Калькю.