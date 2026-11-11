День Лачплесиса - история победы, без которой судьба Латвии могла сложиться иначе
Сегодня, 11 ноября, в Латвии отмечают День Лачплесиса - одну из самых важных памятных дат в истории страны. В этот день вспоминают людей, которые сражались за независимость Латвии, и победу, одержанную более ста лет назад. Но почему именно 11 ноября стало таким значимым днем и какое отношение к нему имеет легендарный герой Лачплесис?
Что произошло 11 ноября 1919 года?
18 ноября 1918 года была провозглашена независимость Латвии. Однако создать государство оказалось недостаточно - его еще предстояло защитить. На территории страны продолжались вооруженные столкновения, а независимость молодой республики находилась под угрозой.
Осенью 1919 года к Риге подошли войска под командованием Павла Бермонта-Авалова. Его армия, состоявшая из немецких и русских военных формирований, стремилась установить контроль над латвийской территорией. В октябре началось наступление на столицу, и развернулись тяжелые бои.
Латвийская армия сумела организовать сопротивление и перейти в контрнаступление. Важную поддержку ей оказали британские и французские военные корабли, которые обстреливали позиции противника.
11 ноября 1919 года латвийские войска окончательно вытеснили армию Бермонта из Риги, освободив левый берег Даугавы. Это стало одной из важнейших побед в борьбе за независимость страны.
Война на этом не закончилась - боевые действия продолжались и в 1920 году. Однако победа под Ригой стала переломным моментом и укрепила положение молодой Латвийской Республики.
Почему этот день назвали в честь Лачплесиса?
Лачплесис - легендарный латышский богатырь, обладавший необыкновенной силой. Он стал главным героем эпоса "Лачплесис", написанного поэтом Андреем Пумпурсом в 1888 году на основе народных преданий. В произведении Лачплесис сражается с врагами и защищает родную землю. Со временем его образ превратился в символ мужества, стойкости и борьбы за свободу.
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Победу латвийской армии в ноябре 1919 года стали символически связывать с подвигами этого героя. И хотя Лачплесис - литературный персонаж, его имя стало олицетворением реальных людей, которые сражались за независимость страны.
В честь него была названа и высшая военная награда Латвии того времени - Военный орден Лачплесиса, которым награждали за заслуги в борьбе за независимость.
Как День Лачплесиса отмечают сегодня?
Одна из самых известных традиций этого дня - зажигать свечи в память о погибших защитниках Латвии. Особенно много людей собирается вечером у стены Рижского замка на набережной 11 Ноября. Тысячи огоньков освещают старинную стену, создавая одну из самых узнаваемых картин ноябрьской Риги.
По всей стране проходят памятные мероприятия, факельные шествия, возложения цветов к военным памятникам. Многие прикрепляют к одежде ленточки в цветах латвийского флага.
В День Лачплесиса люди ставят свечи на набережной 11 ноября (Рига, Латвия)
В День Лачплесиса Valsts nekustamie īpašumi (VNĪ) предоставили возможность жителям Латвии зажечь свечи на набережной 11 ноября у стен Рижского ...
Интересно, что традиция зажигать свечи у Рижского замка появилась в 1988 году, еще до восстановления независимости Латвии. В советский период публичное празднование Дня Лачплесиса было запрещено, а в конце 1980-х эта памятная дата вновь начала возвращаться в общественную жизнь.
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Сегодня 11 ноября - официальный день памяти борцов за свободу Латвии. И если 18 ноября страна отмечает провозглашение своей независимости, то День Лачплесиса посвящен тем, кто с оружием в руках защищал право Латвии существовать как независимое государство.