День Лачплесиса - история победы, без которой судьба Латвии могла сложиться иначе

Интересно, что традиция зажигать свечи у Рижского замка появилась в 1988 году, еще до восстановления независимости Латвии. В советский период публичное празднование Дня Лачплесиса было запрещено, а в конце 1980-х эта памятная дата вновь начала возвращаться в общественную жизнь.