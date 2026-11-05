В Детской больнице второй год подряд десять будущих медсестер получают стипендии на обучение

"В прошлом году, объявив первый конкурс стипендий для будущих медсестер, мы начали создавать новый путь - веря в ценность этой идеи и надеясь, что у нее будет продолжение. Сегодня, во второй раз поздравляя победительниц конкурса, я вижу, что мы выбрали правильный путь.