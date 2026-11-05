В Детской больнице второй год подряд десять будущих медсестер получают стипендии на обучение
В среду, 4 ноября, в Детской клинической университетской больнице состоялась торжественная церемония вручения стипендий десяти будущим медсестрам. Уже второй год Фонд Детской больницы совместно с Детской больницей благодаря поддержке Nākotnes Atbalsta fonds и Rietumu Banka реализует стипендиальную программу, цель которой - поддержать молодых специалистов и помочь им выбрать профессиональное будущее в сфере охраны здоровья детей.
Каждая победительница конкурса на получение стипендии в 2026/2027 учебном году получит финансовую поддержку в размере 2000 евро. Программа призвана помочь будущим медсестрам совмещать учебу с работой в Детской больнице на должности младшей медсестры, способствовать их профессиональному росту и мотивировать продолжать карьеру в сфере детского здравоохранения.
Нехватка медсестер - одна из наиболее серьезных проблем системы здравоохранения Латвии. Как отмечали эксперты на дискуссии "Роль медсестер в системе здравоохранения. Актуальные вопросы и вызовы", организованной в мае этого года Детской больницей и Фондом Детской больницы, в латвийской системе здравоохранения сейчас не хватает около 5000 медсестер.
В будущем проблема может усугубиться: часть медсестер выйдет на пенсию, а молодые специалисты предпочитают работать с меньшей нагрузкой. Участники дискуссии подчеркнули, что наряду с достойной оплатой труда и хорошими условиями работы важно повышать престиж профессии медсестры, привлекать новых специалистов и создавать возможности для их профессионального развития.
Программа стипендий для будущих медсестер, запущенная в 2025 году, уже стала важной традицией поддержки молодых специалистов в Детской больнице. Она не только оказывает финансовую помощь во время учебы, но и способствует повышению узнаваемости и престижа профессии, укрепляя коллектив больницы в долгосрочной перспективе.
Читайте продолжение после рекламы
"Очень приятно, что вручение стипендий будущим медсестрам становится доброй традицией. Работа медсестер - незаменимая часть системы охраны здоровья детей. Каждый день они не только заботятся о здоровье маленьких пациентов, но и выслушивают их, поддерживают и дарят детям и их родителям столь необходимое чувство безопасности. Эта профессия требует глубоких знаний, ответственности и душевной теплоты.
Поэтому для нас особенно важно поддерживать молодых медсестер, выбравших этот путь, и помогать им чувствовать, что их труд ценят. От всей души благодарим Фонд поддержки будущего и Rietumu Bank, благодаря которым мы уже второй год можем вносить такой значимый вклад в будущее детского здравоохранения", - подчеркивает председатель правления Фонда Детской больницы Винета Вилистере-Лаце.
"В прошлом году, объявив первый конкурс стипендий для будущих медсестер, мы начали создавать новый путь - веря в ценность этой идеи и надеясь, что у нее будет продолжение. Сегодня, во второй раз поздравляя победительниц конкурса, я вижу, что мы выбрали правильный путь.
За год одна медсестра в нашей больнице встречается примерно с 200-400 пациентами. За каждой этой цифрой стоит ребенок, семья и момент, когда знания, внимательность и действия медсестры имеют большое значение. Вклад в профессиональное развитие одной медсестры затрагивает сотни детей, а за всю ее карьеру - тысячи. Благодарю наших партнеров - Фонд поддержки будущего и Rietumu Bank - за эту возможность", - говорит председатель правления Детской больницы Валтс Аболс.
Читайте продолжение после рекламы
"Значение знаний медсестер в системе здравоохранения постоянно растет. Поддерживая медицину уже более 30 лет, мы хорошо это понимаем: современная медсестра должна быть высококвалифицированным специалистом, который умеет работать со сложным оборудованием и участвует в процессе лечения.
Поэтому я искренне рад этой инициативе и тому, что мы можем поддержать специалистов, выбравших эту ответственную профессию и целенаправленно совмещающих учебу с работой. Мы высоко ценим сотрудничество с Фондом Детской больницы и самой больницей и обязательно продолжим оказывать поддержку детской медицине. От всей души поздравляю всех обладательниц стипендий!" - говорит председатель правления Фонда поддержки будущего Янис Жагарс.
Первые десять обладательниц стипендий за прошедший год совмещали учебу с работой в Детской больнице и делились своим опытом, позволяя другим увидеть, как проходит повседневная работа медсестры. Их рассказы раскрыли как ответственность и трудности этой профессии, так и удовлетворение от возможности помогать маленьким пациентам.
Рабочий день включает раннее утро и прием смены, подготовку лекарств, перевязку ран, сопровождение пациентов на обследования и повседневную заботу о самочувствии детей. Несколько будущих медсестер отметили, что в этой профессии важны не только профессиональные знания и навыки, но и терпение, эмпатия, умение завоевать доверие детей и их родителей, а также взаимная поддержка коллег.
В торжественной церемонии вручения стипендий приняли участие председатель правления Детской больницы Валтс Аболс, председатель правления Фонда поддержки будущего Янис Жагарс, председатель правления Фонда Детской больницы Винета Вилистере-Лаце, представители руководства сестринской службы Детской больницы - директор по уходу за пациентами Линда Фриденберга и старшая медицинская сестра Иева Дамберга, руководитель отдела стратегического развития Агнесе Стразда, руководитель проектов обучения и развития персонала Лаура Крейле, а также обладательницы стипендий и их наставники.