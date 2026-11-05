11 ноября на работе можно будет встретить коллегу в военной форме

"Военная форма на рабочем месте - это не элемент парада, а приглашение к разговору. Если 11 ноября ваш коллега придет в форме, не стесняйтесь с ним пообщаться. Если форму носите вы сами, используйте этот день, чтобы обратиться к человеку, которому доверяете, и предложить ему присоединиться", - заявил Крюков.