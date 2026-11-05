11 ноября на работе можно будет встретить коллегу в военной форме
В День Лачплесиса, 11 ноября, участников Земессардзе по всей стране призывают прийти на свою обычную работу в полевой военной форме. Речь идет не только о государственных учреждениях, но и об офисах, школах, больницах и частных предприятиях. В этом году традиция приурочена также к 35-летию Земессардзе.
Акция проводится ежегодно в память о победе латвийской армии над войсками Бермонта в 1919 году. Ее цель - напомнить, что защитой государства занимаются не только профессиональные военные, но и обычные жители страны, которые совмещают службу с гражданской работой.
В этом году Земессардзе отмечает 35-летие. По этому случаю с 11 ноября по 18 декабря ее участникам предлагают активнее общаться с коллегами, друзьями и соседями, рассказывать о своей службе и приглашать желающих присоединиться к обороне страны.
Командующий Земессардзе, бригадный генерал Айварс Крюков подчеркнул, что появление военнослужащих в форме на гражданских рабочих местах должно стать поводом для разговора.
"Военная форма на рабочем месте - это не элемент парада, а приглашение к разговору. Если 11 ноября ваш коллега придет в форме, не стесняйтесь с ним пообщаться. Если форму носите вы сами, используйте этот день, чтобы обратиться к человеку, которому доверяете, и предложить ему присоединиться", - заявил Крюков.
По его словам, участвовать в обороне государства можно по-разному: непосредственно проходя службу, используя свои профессиональные знания или поддерживая военнослужащих в качестве членов семьи и работодателей.
При этом участие в акции обязательно согласовывается с работодателем. Земессардзе поблагодарила предприятия и учреждения, которые разрешают своим сотрудникам приходить на работу в военной форме и поддерживают их службу в течение года.
В настоящее время в Земессардзе служат около 10 тысяч человек. Поставлена цель увеличить их число до 12 тысяч, причем особое внимание уделяется привлечению жителей регионов.
Базовую военную подготовку можно пройти в трехнедельном интенсивном лагере либо поэтапно - в выходные дни и летом. Такой формат позволяет совмещать обучение со своей основной работой и семейными обязанностями.
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С 2026 года законодательством предусмотрен новый статус - сторонник Земессардзе. Он предназначен для людей, которые по состоянию здоровья, возрасту или другим причинам не могут либо не хотят проходить службу с оружием.
В частности, юристы, аналитики, специалисты по обработке данных, водители и представители других профессий смогут применять свои знания и навыки для обеспечения государственной безопасности без необходимости брать в руки оружие. При этом нормативное регулирование, необходимое для полноценного вовлечения таких сторонников в систему государственной обороны, еще разрабатывается.