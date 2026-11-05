В Риге раскрыли число бездомных на улицах города и призвали сообщать о них в полицию
С наступлением холодов Рижское самоуправление напоминает: если на улице, в подъезде, заброшенном здании или другом непригодном для проживания месте длительное время находится человек, следует позвонить в Государственную полицию по телефону 110 или сообщить мобильной бригаде Рижского приюта по телефону 27023550.
Сейчас в Риге без крова живут около 800 человек. Значительная часть из них – люди пенсионного возраста, причем многие не имеют постоянного места жительства уже годами, нередко более пяти лет. Люди более молодого возраста чаще всего оказываются бездомными из-за сочетания нескольких проблем – долгов, зависимостей, семейных конфликтов или трудностей с психическим здоровьем.
В приютах и ночлежках можно получить не только место для ночлега, но и горячее питание, возможность соблюдать личную гигиену и поддержку социального работника. В Дневном центре Рижского приюта люди могут находиться в безопасном и теплом помещении в течение дня. В период с 1 ноября по 1 марта Дневной центр открыт по рабочим дням с 9:00 до 17:00, а при неблагоприятной погоде по необходимости будет работать также в выходные и праздничные дни.
В Рижском приюте доступны 260 мест: 90 в женском отделении и 170 – в мужском. Дополнительно работают Дневной центр на 100 мест и мобильная бригада, которая обследует территорию города, консультирует людей и при необходимости доставляет их в приюты или ночлежки.
В сотрудничестве с организациями, с которыми заключены договоры, Рижское самоуправление обеспечивает еще 678 мест в приютах и ночлежках.
Чтобы люди могли получить горячую еду, самоуправление софинансирует до 650 порций в день в четырех суповых кухнях и десяти пунктах питания.
При ухудшении погоды будет также решаться вопрос об изменении времени работы мобильной бригады Рижского приюта. Сейчас она работает по будням с 9:00 до 17:00.
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"Мобильная бригада действует на принципах сотрудничества и добровольности. Она не может заставить бездомного человека куда-либо переместиться или воспользоваться услугами против его воли. Социальная работа ведется с уважением к выбору каждого человека", - сообщает самоуправление.