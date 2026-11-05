В Риге раскрыли число бездомных на улицах города и призвали сообщать о них в полицию

В приютах и ночлежках можно получить не только место для ночлега, но и горячее питание, возможность соблюдать личную гигиену и поддержку социального работника. В Дневном центре Рижского приюта люди могут находиться в безопасном и теплом помещении в течение дня. В период с 1 ноября по 1 марта Дневной центр открыт по рабочим дням с 9:00 до 17:00, а при неблагоприятной погоде по необходимости будет работать также в выходные и праздничные дни.