Профсоюз обвинил airBaltic в нарушении прав сотрудников на фоне массовых увольнений
Латвийский авиационный профсоюз (LAA) выступил с новыми обвинениями в адрес airBaltic на фоне массовых сокращений персонала. По утверждению профсоюза, авиакомпания не соблюдает действующий коллективный договор, а некоторых пилотов и бортпроводников ставит перед выбором - согласиться на ухудшение условий труда или лишиться работы.
Как заявила председатель правления LAA Даце Каваса, авиакомпания, обещавшая провести сокращения максимально прозрачно и с уважением к сотрудникам, на практике действует иначе.
Ранее сообщалось, что airBaltic планирует сократить около 100 пилотов и 200 бортпроводников. Первоначально компания допускала увольнение от 500 до 700 сотрудников в Риге, Вильнюсе и Таллине.
Профсоюз заявляет о нарушении коллективного договора
По словам Кавасы, подписанный airBaltic 22 мая 2009 года коллективный договор по-прежнему действует. Он предусматривает, что увольнение члена профсоюза возможно только с согласия профсоюза, причем защита распространяется на работника с первого дня членства.
Однако, как утверждает LAA, руководство airBaltic придерживается другой позиции. Компания запрашивает даты вступления сотрудников в профсоюз и считает, что дополнительной защитой пользуются только те, кто состоит в нем более шести месяцев.
Профсоюз настаивает, что положения коллективного договора не отменялись и не изменялись, а потому должны соблюдаться независимо от последующих поправок к трудовому законодательству.
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Сотрудникам предлагают новые договоры
Еще одна претензия касается пилотов и бортпроводников, которым предлагают сохранить работу при условии подписания новых трудовых договоров.
По информации LAA, новые документы предусматривают полный или частичный отказ от гарантий коллективного договора, касающихся рабочего времени и отдыха. Кроме того, профсоюз утверждает, что сотрудников просят отказаться от предусмотренной трудовым законодательством защиты родителей детей младше трех лет в вопросах ночной работы.
Взамен предлагается повышенная оплата труда, которая, по данным профсоюза, уже действует для других сотрудников. При этом, как заявляет LAA, руководство airBaltic предупредило работников, что отказ от подписания нового договора не позволит им продолжить работу на прежних условиях.
Профсоюз считает такой подход незаконным и указывает, что существенные изменения условий труда должны предварительно обсуждаться с представителями работников. LAA уже направил руководству собственную редакцию договора, однако ответа пока не получил.
Жалобы на сокращения во время отпусков и больничных
В профсоюзе также рассказали о проблемах с организацией самого процесса увольнений.
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По утверждению LAA, некоторым сотрудникам направили уведомления о предстоящем прекращении трудовых отношений еще до окончания срока, отведенного на предоставление документов, подтверждающих социальные обстоятельства.
Кроме того, профсоюз сообщает, что рабочие графики публикуются всего на неделю вперед, хотя коллективный договор предусматривает срок в 15 дней. При этом от сотрудников требуют регулярно проверять электронную почту, оперативно реагировать на изменения и в короткие сроки приезжать для подписания документов.
Уведомления и требования поступают работникам даже во время больничных, выходных и ежегодных отпусков. По словам представителей LAA, в отдельных случаях отпуска отменяются без согласия сотрудников, а в графики включаются обязательные встречи в офисе.
Разные условия увольнения и вопросы к работе в Сербии
Отдельное недовольство профсоюза вызывает разница в условиях, предлагаемых увольняемым работникам.
Сотрудникам дают возможность либо подписать соглашение о прекращении трудовых отношений, либо получить официальное уведомление об увольнении от работодателя.
В первом случае предлагаются дополнительные преимущества, включая приоритет при возможном повторном приеме на работу. Во втором - работник сохраняет предусмотренные законом гарантии, но лишается дополнительных преимуществ. Профсоюз требует одинакового отношения ко всем увольняемым сотрудникам независимо от выбранного способа прекращения трудовых отношений.
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LAA также обращает внимание на ситуацию в Белграде, где airBaltic выполняет рейсы для Air Serbia. По информации профсоюза, там продолжают работать бортпроводники, нанятые через сербское агентство, причем за значительно меньшую зарплату. В то же время постоянные бортпроводники airBaltic, выполняющие аналогичную работу, попадают под сокращение.
"Соглашение, которое одна сторона может переписать самостоятельно, - это не соглашение"
Председатель правления Латвийского авиационного профсоюза Даце Каваса подвергла резкой критике действия руководства авиакомпании.
"На практике позиция airBaltic выглядит так: мы трактуем закон и коллективный договор как хотим, а если работник или профсоюз не согласен, он может провести следующие пять лет в суде. Соглашение, которое одна сторона может переписать самостоятельно, - это не соглашение", - заявила Каваса.
Она напомнила, что airBaltic является компанией с государственным участием, а Конституция Латвии гарантирует работникам право на коллективные договоры и защиту профсоюзных свобод.
LAA призывает исполнительного директора airBaltic Эрно Хильдена обеспечить соблюдение коллективного договора, предоставлять одинаковые гарантии увольняемым сотрудникам и согласовывать любые существенные изменения трудовых условий с профсоюзами.
Профсоюз также считает, что сотрудники, затронутые сокращениями, могут оспаривать решения работодателя. Членам LAA обещана юридическая поддержка, в том числе в вопросах отказа профсоюза согласовать увольнение.
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Ранее руководство airBaltic заявляло, что сокращение персонала будет проводиться в полном соответствии с действующим законодательством и установленными процедурами. Ответ компании на новые обвинения профсоюза в предоставленном заявлении не приводится.