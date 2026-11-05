Профсоюз обвинил airBaltic в нарушении прав сотрудников на фоне массовых увольнений

Кроме того, профсоюз сообщает, что рабочие графики публикуются всего на неделю вперед, хотя коллективный договор предусматривает срок в 15 дней. При этом от сотрудников требуют регулярно проверять электронную почту, оперативно реагировать на изменения и в короткие сроки приезжать для подписания документов.