Детям в Латвии смогут быстрее ставить сложные диагнозы - внедряют новые технологии
Лаборатория Детской клинической университетской больницы ежегодно проводит более миллиона исследований и играет важную роль в диагностике заболеваний у детей. Сейчас здесь внедряют новые технологии, в том числе цифровые решения, которые позволят быстрее выявлять онкологические и редкие заболевания, а также консультироваться с ведущими специалистами Европы без пересылки анализов за границу.
Технологии стали неотъемлемой частью современной лаборатории университетской больницы. Ее работу обеспечивают высокотехнологичное оборудование, компьютеры и автоматизированные процессы, однако именно компетентность специалистов позволяет оценивать качество исследований и профессионально интерпретировать их результаты для точной диагностики заболеваний у детей. Отмечая Европейский день лабораторий (EuLabDay), Детская клиническая университетская больница подчеркивает роль лаборатории и каждого ее сотрудника в обеспечении современной, точной педиатрической диагностики, соответствующей международным стандартам.
Лаборатория Детской больницы - единственная в Латвии специализированная педиатрическая лаборатория высшего уровня, аккредитованная в соответствии со стандартом LVS EN ISO 15189. Она проводит широкий спектр исследований в области клинической лабораторной диагностики, микробиологии, генетики и гистологии, ежедневно предоставляя критически важные данные для начала лечения детей и наблюдения за его ходом. За год в лаборатории выполняют более миллиона различных исследований.
Лабораторная медицина - неотъемлемая часть охраны здоровья детей. Хотя повседневная работа специалистов лаборатории часто остается незаметной для пациентов, их знания, внимательность и точность вносят важный вклад в выздоровление каждого ребенка. Благодаря их работе врачи могут принимать обоснованные решения, своевременно устанавливать диагнозы и назначать соответствующее лечение. От 60 до 70% клинических решений принимаются с учетом результатов лабораторных исследований.
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"За каждым результатом лабораторного исследования стоит человек, чьи знания, опыт и профессионализм не менее важны, чем современные технологии. В лаборатории Детской больницы работают более 120 сотрудников, которые анализируют и интерпретируют полученные результаты. Каждый результат исследования требует тщательного анализа и интерпретации, чтобы предоставить врачу и пациенту клинически значимую информацию", - подчеркивает руководитель административной службы лаборатории Детской больницы Дагне Гравеле.
Современная медицина стремительно развивается, и вместе с ней расширяются возможности лабораторной диагностики. Детская больница целенаправленно совершенствует инфраструктуру лаборатории, внедряет новые методы исследований и развивает цифровые решения, чтобы получать все более точную и подробную информацию о состоянии здоровья ребенка.
"Лаборатория Детской больницы активно участвует и в научных исследованиях. Внедрение новых методов диагностики, сотрудничество с международными партнерами и участие в исследовательских проектах позволяют сделать последние достижения медицины доступными для пациентов больницы", - отмечает генетик Детской больницы Дмитрий Ротс.
Развитию лаборатории в значительной степени способствуют международные проекты сотрудничества. Один из них - проект швейцарско-латвийской программы сотрудничества "Развитие помощи детям с онкологическими заболеваниями в Детской клинической университетской больнице". Он предусматривает значительные инвестиции в развитие лаборатории Детской больницы, что позволит улучшить возможности диагностики онкологических и редких заболеваний в Латвии.
В рамках проекта в лаборатории уже началась цифровизация гематологических и гистологических исследований. Эти решения не только ускорят постановку диагнозов пациентам с онкологическими и редкими заболеваниями, но и позволят специалистам Детской больницы дистанционно консультироваться с ведущими европейскими коллегами без необходимости физически пересылать образцы.
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Внедрение новых технологий создает условия для более быстрой и точной диагностики, особенно в сложных случаях, когда каждый день и каждая полученная информация могут иметь большое значение для лечения ребенка.
Специалисты в области генетики также активно участвуют в работе Центра прецизионной медицины в педиатрии. Его цель - развитие инновационного подхода к охране здоровья детей, основанного на анализе данных. Объединение лабораторной экспертизы, клинического опыта и научных исследований создает предпосылки для еще более точной диагностики и персонализированного лечения.
Лаборатория Детской больницы регулярно подтверждает качество своей работы, участвуя в международных программах внешнего контроля качества, в том числе финской Labquality и немецкой DGKL. Кроме того, она тесно сотрудничает с Латвийским обществом лабораторной медицины (LLMB), которое является полноправным членом Европейской федерации клинической химии и лабораторной медицины (EFLM).