Детям в Латвии смогут быстрее ставить сложные диагнозы - внедряют новые технологии

Лаборатория Детской больницы - единственная в Латвии специализированная педиатрическая лаборатория высшего уровня, аккредитованная в соответствии со стандартом LVS EN ISO 15189. Она проводит широкий спектр исследований в области клинической лабораторной диагностики, микробиологии, генетики и гистологии, ежедневно предоставляя критически важные данные для начала лечения детей и наблюдения за его ходом. За год в лаборатории выполняют более миллиона различных исследований.