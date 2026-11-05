Латвийских рыбаков предупредили об огромных штрафах за незаконную ловлю в ноябре
Государственная служба окружающей среды (VVD) напоминает о том, что совместно с Земессардзе продолжается усиленный контроль за охраной лососевых рыб во внутренних водах Латвии и на морском побережье. Усиленный контроль продолжится весь ноябрь, охватывая период нереста лососевых.
VVD предупреждает: за каждого незаконно выловленного лосося или кумжу нарушителю помимо административного штрафа придется возместить ущерб рыбным ресурсам, который может достигать 715 евро за каждую рыбу.
В октябре во время контрольных мероприятий VVD задержала двух человек за незаконный лов и изъяла из водоемов 66 рыболовных сетей, а также другие запрещенные орудия лова. Выявлены и нарушения правил любительской рыбалки. Во внутренних водах изъяты 42 рыболовные сети, шесть мереж для ловли миноги и четыре орудия для ловли раков. Зафиксированы два случая рыбалки в запрещенном месте. Один человек задержан за лов сетями без действующей лицензии, в запрещенное время и в запрещенном месте.
На морском побережье изъяты 24 рыболовные сети и задержан один человек за незаконный промысловый лов с использованием сетей. В обоих случаях браконьерства возбуждены дела об административных правонарушениях.
Для эффективного надзора за водоемами VVD мобилизовала внутренние ресурсы службы и привлекла к контрольным мероприятиям инспекторов из других регионов. Существенную поддержку оказывает Земессардзе, помогая наблюдать за водоемами и выявлять возможных нарушителей. Проверки целенаправленно сосредоточены в местах, где лососевые рыбы наиболее доступны для вылова и где ранее чаще фиксировались нарушения. Особое внимание уделяется рекам Курземе, где во время активной нерестовой миграции сохраняется повышенный риск браконьерства. Одновременно усиленный надзор обеспечивается и в других районах Латвии.
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За любительскую рыбалку в запрещенное время и в запрещенном месте может быть назначен административный штраф до 350 евро, а за промысловый лов в запрещенное время и в запрещенном месте во внутренних водах или на морском побережье – до 700 евро.
VVD призывает жителей участвовать в защите рыбных ресурсов и сообщать о возможных нарушениях по телефону +371 26338800 или через мобильное приложение Vides SOS.
Ранее Otkrito.lv писал о том, что латвийским рыбакам готовы дать 2,43 миллиона евро, чтобы они навсегда прекратили ловлю.