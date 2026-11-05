Латвийских рыбаков предупредили об огромных штрафах за незаконную ловлю в ноябре

В октябре во время контрольных мероприятий VVD задержала двух человек за незаконный лов и изъяла из водоемов 66 рыболовных сетей, а также другие запрещенные орудия лова. Выявлены и нарушения правил любительской рыбалки. Во внутренних водах изъяты 42 рыболовные сети, шесть мереж для ловли миноги и четыре орудия для ловли раков. Зафиксированы два случая рыбалки в запрещенном месте. Один человек задержан за лов сетями без действующей лицензии, в запрещенное время и в запрещенном месте.