Рижский зоопарк зимой будет закрыт три дня в неделю

Исключение из зимнего графика сделают для традиционного мероприятия "Зимние ночи". С 18 декабря 2026 года по 10 января 2027 года зоопарк будет открыт каждый день, включая понедельники, вторники и среды. С 1 декабря изменится и день бесплатного посещения зоопарка для пенсионеров. Раньше пенсионеры могли бесплатно посещать зоопарк по средам, но с декабря эта возможность будет предоставляться по четвергам.