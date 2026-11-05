Рижский зоопарк зимой будет закрыт три дня в неделю
С 1 декабря Рижский зоопарк перейдет на новый зимний график работы. В течение трех месяцев он будет закрыт для обычных посетителей по понедельникам, вторникам и средам. Однако на период рождественских и новогодних праздников предусмотрено исключение.
С 1 декабря 2026 года по 28 февраля 2027 года Рижский зоопарк будет открыт для посетителей только с четверга по воскресенье. Остальные три дня недели планируется использовать для ремонтных, технических и хозяйственных работ.
Как пояснили в зоопарке, зимой необходимо провести обслуживание инфраструктуры, благоустройство территории и ремонтные работы, которые сложно организовать в период активного посещения. Некоторые из них требуют использования техники или временного закрытия отдельных экспозиций.
Часть работ началась еще осенью. В зоопарке продолжают обновлять инфраструктуру, благоустраивать территорию и улучшать условия содержания животных. Кроме того, коллекция пополнилась новыми обитателями.
Исключение из зимнего графика сделают для традиционного мероприятия "Зимние ночи". С 18 декабря 2026 года по 10 января 2027 года зоопарк будет открыт каждый день, включая понедельники, вторники и среды. С 1 декабря изменится и день бесплатного посещения зоопарка для пенсионеров. Раньше пенсионеры могли бесплатно посещать зоопарк по средам, но с декабря эта возможность будет предоставляться по четвергам.
Для бесплатного входа, как и прежде, необходимо предъявить пенсионное удостоверение. Остальные условия не меняются.